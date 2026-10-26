Oroscopo di Paolo Fox dal 26 ottobre al 1° novembre 2026: i giorni chiave segno per segno

di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026, Gemelli, Vergine e Cancro sono tra i segni più in crescita sul lavoro. Capricorno, Acquario e Leone devono fare attenzione alla stanchezza. Per i Gemelli giovedì 29 ottobre porta proposte di lavoro, per il Cancro sabato 31 ottobre è la giornata migliore per l’amore.

I punti chiave Secondo Paolo Fox, nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 Gemelli, Vergine e Cancro sono tra i segni più in crescita sul lavoro.

Secondo Paolo Fox, Capricorno, Acquario e Leone devono fare attenzione alla stanchezza nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026.

Per il segno del Cancro, lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2026 sono indicati per presentare progetti professionali e sabato 31 ottobre 2026 è la giornata migliore per l’amore.

Per il segno del Leone, Paolo Fox sconsiglia discussioni di coppia lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2026 e indica un miglioramento sul lavoro da mercoledì 28 ottobre 2026.

Per i segni di Vergine, Sagittario e Pesci, Paolo Fox indica come giorni delicati mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre 2026.

L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 indica Gemelli, Vergine e Cancro tra i segni più in crescita sul lavoro. Capricorno, Acquario e Leone devono invece fare attenzione alla stanchezza.

Quali sono i giorni da segnare per ogni segno

La tabella mette in fila i giorni citati dall’astrologo Paolo Fox per ciascun segno. Dove la previsione non nomina giorni precisi, la casella resta vuota.

Segno Giorni favorevoli Giorni delicati Ariete – – Toro sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre (amore) domenica 1° novembre (eccessi) Gemelli mercoledì 28 (amore), giovedì 29 ottobre (lavoro) – Cancro lunedì 26 e martedì 27 (lavoro), sabato 31 ottobre (amore) – Leone da mercoledì 28 ottobre (lavoro) lunedì 26 e martedì 27 ottobre (coppia) Vergine inizio settimana e weekend mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre Bilancia mercoledì 28 ottobre (lavoro) venerdì 30 e sabato 31 ottobre Scorpione da mercoledì 28 ottobre, weekend inizio settimana Sagittario inizio settimana (lavoro), domenica 1° novembre (amore) mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre Capricorno domenica 1° novembre (amore) venerdì 30 e sabato 31 ottobre Acquario mercoledì 28 ottobre (dialogo) inizio settimana Pesci lunedì 26 (lavoro), sabato 31 ottobre (ispirazione) mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre

Come va la settimana per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Per l’Ariete l’amore riparte: le coppie possono consolidarsi e i single fare incontri imprevisti. Sul lavoro arriva un recupero, ma Paolo Fox consiglia di tenere d’occhio spese e pratiche rimaste in sospeso.

Toro. Il Toro ha bisogno di fiducia e di più tempo con il partner, e il fine settimana aiuta la complicità. Il lavoro procede a rilento per vincoli economici e contratti in ritardo.

Gemelli. Per i Gemelli i sentimenti si accendono da mercoledì 28 ottobre. Sul lavoro serve decidere una strada, e giovedì 29 ottobre porta notizie e proposte. L’invito è a non trascurare il sonno.

Cancro. Il Cancro punta sul fascino, con sabato 31 ottobre come giornata migliore per l’amore. Lunedì 26 e martedì 27 ottobre sono indicati per presentare progetti professionali.

Cosa prevede Paolo Fox per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve evitare discussioni di coppia lunedì 26 e martedì 27 ottobre, mentre per i single inizia una ripresa. Il lavoro migliora da mercoledì 28 ottobre.

Vergine. La Vergine apre la settimana con dialogo e progetti a due, e il weekend favorisce l’amore. Le opportunità professionali aumentano, con decisioni importanti in arrivo.

Bilancia. Per la Bilancia Venere porta incontri e ritorni dal passato, frenati però da diffidenza e nervosismo. Sul lavoro conviene chiarire accordi e ruoli.

Scorpione. Lo Scorpione parte teso e non deve scaricare sul partner i problemi pratici. Pagamenti, documenti e scadenze vanno controllati. Il recupero arriva da mercoledì 28 ottobre.

Le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario cerca stimoli nuovi in amore. Il lavoro offre più sicurezza e favorisce contatti e iniziative nei primi giorni della settimana.

Capricorno. Il Capricorno deve dare più spazio ai sentimenti e ritrova la passione domenica 1° novembre. Il lavoro è impegnativo ma prepara risultati futuri. Paolo Fox raccomanda pause e orari di sonno regolari.

Acquario. L’Acquario vive insoddisfazione e ripensamenti sul passato, che richiedono un confronto tranquillo con il partner. Sul lavoro va fatto ordine tra impegni, conti e pratiche.

Pesci. Per i Pesci l’amore va bene a inizio settimana e nel weekend, anche grazie agli amici. Lunedì 26 ottobre è il giorno giusto per le iniziative professionali. Il recupero arriva nel fine settimana.

Quando arrivano le prossime previsioni

La prossima settimana astrologica inizia lunedì 2 novembre 2026. Le previsioni di Paolo Fox per quei giorni non sono ancora disponibili.

Domande frequenti Quali segni vanno meglio sul lavoro nell’oroscopo di Paolo Fox dal 26 ottobre al 1° novembre 2026? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026, Gemelli, Vergine e Cancro sono tra i segni più in crescita sul lavoro. Per i Gemelli giovedì 29 ottobre porta notizie e proposte, per il Cancro lunedì 26 e martedì 27 ottobre sono indicati per presentare progetti. Quali segni devono stare attenti alla stanchezza secondo Paolo Fox nella settimana dal 26 ottobre 2026? Nell’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026, Capricorno, Acquario e Leone devono fare attenzione alla stanchezza. Al Capricorno Paolo Fox raccomanda pause e orari di sonno regolari. Quali sono i giorni migliori per l’amore dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 secondo Paolo Fox? Secondo Paolo Fox, nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre 2026 il Cancro ha la giornata migliore per l’amore sabato 31 ottobre e i Gemelli vedono i sentimenti accendersi da mercoledì 28 ottobre. Il Toro è favorito in amore sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, mentre Sagittario e Capricorno sono favoriti domenica 1° novembre. Come va il Leone nell’oroscopo di Paolo Fox dal 26 ottobre al 1° novembre 2026? Secondo Paolo Fox, il Leone deve evitare discussioni di coppia lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2026, mentre per i single del segno inizia una ripresa. Il lavoro del Leone migliora da mercoledì 28 ottobre 2026. Quando escono le previsioni di Paolo Fox per la settimana dal 2 novembre 2026? La settimana astrologica successiva inizia lunedì 2 novembre 2026. Al momento della pubblicazione, il 26 ottobre 2026, le previsioni di Paolo Fox per quella settimana non erano ancora disponibili.