Filippo Bisciglia condurrà “Temptation Island Winter”

di Riccardo Manfredelli

Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Filippo Bisciglia ha confermato che sarà lui a condurre “Temptation Island Winter” (il titolo, al momento è provvisorio, ndr.) la versione invernale del reality dei sentimenti campione di ascolti del palinsesto estivo di Canale 5.

“E’ per me un onore scendere in campo per il palinsesto invernale di Mediaset. E’ davvero gratificante, ringrazio Mediaset e la Fascino, Maria De Filippi, per questa riconferma”, ha continuato Bisciglia che poi non si sbottona su come l’inedita collocazione invernale potrà modificare alcune componenti storiche del format di “Temptation Island”: “Sicuramente voi vi starete chiedendo… come? Dove? Ma il pinnetu? E il falò? Sono tutte cose che scopriremo più in là. Intanto io immagino”.

Quel che appare matematicamente certo è che “Temptation Island Winter” non potrà registrarsi presso l’Is Morus Relais in Sardegna, location tipicamente estiva. Per il resto, il meccanismo del programma dovrebbe rimanere pressochè invariato: le coppie di protagonisti desiderano mettere alla prova il loro amore e, dopo aver trascorso 21 giorni separati, decidono se lasciare i rispettivi villaggi insieme, da soli, o addirittura in compagnia di un’altra persona, tra quei tentatori e tentatrici che hanno il compito di provare a sedurli.

Vige ancora incertezza sulla data di messa in onda dell’edizione invernale di “Temptation Island”, la prima nella storia del programma: l’ipotesi più accreditata fissa il debutto, in prima serata su Canale 5, per le prime settimane del 2024.