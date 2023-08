Bianca Berlinguer, tutto sul suo nuovo programma Mediaset

di Riccardo Manfredelli

Da Raitre a Rete 4 la sostanza non cambia: “E’ Sempre Carta Bianca” è il titolo del programma che segna l’esordio di Bianca Berlinguer sui canali Mediaset; debutto previsto nel prime-time di martedì 5 settembre.

Il nuovo programma, che con il predecessore condivide parte del gruppo autorale, della redazione e degli ospiti fissi (da Andrea Scanzi ad Alessandro Orsini) si impone di raccontare le grandi questioni della più stringente attualità dando spazio a tutte le opinioni in campo, “in modo che il pubblico possa poi formarsi la propria”, auspica la conduttrice.

In scaletta anche approfondimenti sui temi che agitano il dibattito politico, dal salario minimo all’abolizione del reddito di cittadinanza, e, ogni settimana, tutti gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina.

Accanto a Bianca Berlinguer, che da gennaio 2024 fa il bis alternandosi con Nicola Porro alla conduzione di “Stasera Italia” in access prime-time (nel weekend troveremo Augusto Minzolini, ndr.), confermatissimo lo scrittore, scultore ed alpinista Mauro Corona che – in apertura di puntata – commenterà a modo suo le principali notizie degli ultimi sette giorni. Novità di rilievo, la presenza del pubblico in studio, fortemente voluta dalla padrona di casa: “Ci tenevo ad averlo”, spiega, “perchè con le sue reazioni immediate dà il polso della situazione in diretta”.