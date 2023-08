Belve, i primi ospiti confermati della nuova edizione

di Riccardo Manfredelli

La nuova edizione di Belve, il programma di Raidue basato sulle interviste graffianti di Francesca Fagnani, tornerà in onda nella prima serata di martedì 26 settembre. Tra i primi ospiti confermati, oltre al conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino (che si è “autoinvitato” in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti Rai a Napoli), ci sarebbero Emanuele Filiberto e Fabrizio Corona. Il primo, classe 1972, tornerebbe sul secondo canale del servizio pubblico ad un decennio dalla sua prima esperienza da conduttore dell’adventure-game Pechino Express.

Corona, dal canto suo, appena qualche tempo fa aveva criticato senza mezze misure Belve: “Non è giornalismo ma cabaret”, disse. L’occasione di incontrare faccia a faccia Francesca Fagnani sarà anche propizia per chiarire che tipo di rapporto leghi l’ex re dei paparazzi a Giacomo Urtis che, proprio nella scorsa stagione, confessò di aver vissuto un rapporto molto intimo con Corona.

Dopo un primo ciclo di episodi, che andrà avanti per circa un mese, l’appuntamento con “Belve” si rinnoverà su Raidue nel corso dei primi mesi del 2024. E Francesca Fagnani continua a cercare senza sosta le sue prede: “Bisogna avere qualcosa fuori dal comune, che sia caratteriale o di vissuto, bisogna essere divisivi, non necessariamente amabili. Tutti gli ospiti che sono venuti, di spettacolo o meno, erano portatori di un essere non banale”.