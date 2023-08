Viva Rai2, la guida alla seconda edizione

di Riccardo Manfredelli

Viva Rai2, morning-show di Fiorello e format rivelazione della scorsa stagione televisiva avrà una seconda edizione: la data di partenza, secondo quanto rivelato dai colleghi di TvBlog, sarebbe al momento fissata per il prossimo 6 novembre. La vera novità ha a che fare con la location: non più Via Asiago (esclusa dopo le lamentele dei residenti) ma il Foro Italico di Roma (il cui Auditorium ospita già un’altra grande produzione dell’intrattenimento Rai, Ballando con Le Stelle), in particolare il parcheggio della rinomata struttura sportiva Coni.

Gli ultimi retroscena parlano di una conferma in blocco per l’intero cast tecnico e artistico di Viva Rai2: in cabina di regia troveremo dunque, ancora una volta, Piergiorgio Camilli, mentre davanti alle telecamere – spalle di Fiorello – siederanno ancora Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. A rappresentare la quota Over della trasmissione torna Ruggiero Del Vecchio.

Le esibizioni fuori dal glass che, mattina dopo mattina, vedranno coinvolti anche numerosissimi ospiti,saranno curate da Luca Tommasini il quale, per la seconda edizione, intende allargare il corpo di ballo di Viva Rai2 a quattro o cinque unità in più, che andranno ad aggiungersi agli altri performer già confermati (tra di loro, gli ex concorrenti di “Amici” Martina Miliddi e Tommaso Stanzani). Al momento è previsto che Viva Rai2 vada in onda almeno fino al Festival di Sanremo 2024, ma non si esclude che possa proseguire fino a giugno se gli ascolti dovessero premiarlo.