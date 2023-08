Ricky Tognazzi scende in pista a “Ballando con le stelle”

di Riccardo Manfredelli

E’ Ricky Tognazzi il primo concorrente ufficiale della diciottesima edizione di “Ballando con le stelle”, in partenza su Raiuno il prossimo autunno. Lo conferma la conduttrice Milly Carlucci con una clip pubblicata sui social il giorno di Ferragosto.

Attore, regista e figlio d’arte, lo scorso anno Tognazzi aveva preso parte al dance-show che accende il sabato sera della rete ammiraglia del servizio pubblico in qualità di Ballerino per una notte (in coppia con la moglie e musa Simona Izzo). I contatti con Milly Carlucci si erano quindi fatti sempre più densi (tanto che lei è riuscita a portarlo anche nel cast dell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato) fino alla decisione di calcare il palcoscenico dell’Auditorium del Foro Italico di Roma per la competizione danzereccia più amata della tv.

Svelato il primo concorrente ufficiale, il toto-cast per la prossima edizione di “Ballando con le stelle” continua: sarebbero ad un passo dalla firma del contratto Simona Ventura, Teo Mammucari, Bobby Solo e Bruno Barbieri. Sarà difficile vedere in gara Barbara d’Urso: per la conduttrice “silurata” da Mediaset, si profila un ingaggio come “Ballerina per una notte” (eventualità che Milly Carlucci non ha mai fatto mistero di accarezzare). Tutto sta a come gestire i rapporti diplomatici tra le due ammiraglie visto che d’Urso è sotto contratto con Canale 5 fino a dicembre 2023.

Tutta da confermare anche la giuria, con il nome di Selvaggia Lucarelli più in bilico di tutti gli altri. Come ha chiarito Milly Carlucci qualche mese fa: “La giuria di Ballando con le Stelle non è ancora confermata. Adesso ci stiamo concentrando sul cast. Da settembre parleremo di giuria e tutto il resto”.