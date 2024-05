Baronissi, finanziato il quarto asilo nido

di Antonio Jr. Orrico

Un annuncio molto molto importante. A Baronissi, infatti, l’amministrazione ha ufficialmente dato il via alla costruzione del quarto asilo nido. Ad annunciarlo, ci ha pensato lo stesso sindaco Gianfranco Valiante, tramite un post sui social. In quest’ultimo, ha spiegato la collaborazione dell’Europa nell’apertura di questo nuovo polo importantissimo per i bambini e per la popolazione della città.

“Ancora un finanziamento importante per Baronissi. Arrivano 864mila euro di fondi PNRR per la costruzione di un nuovo (il quarto) asilo nido comunale, capace di ospitare fino a 36 bimbi 0-3 anni. Cresce dunque a Baronissi l’offerta formativa per i bambini sin dai primi anni di vita, incrementiamo decisamente l’aiuto alle famiglie.” ha scritto sul proprio profilo Facebook il sindaco Gianfranco Valiante.

Lo stesso primo cittadino ha poi concluso: “I quattro nidi aperti consentiranno alla nostra città di raggiungere standard europei. Colgo l’occasione per tranquillizzare, come avevo anticipato lo scorso 17 aprile, le famiglie interessate alla regolare apertura fino al 31 luglio dell’asilo-nido Arcobaleno: il provvedimento sarà deliberato dal consorzio sociale il prossimo 13 maggio.“