Pellezzano, l’intervento del Sindaco Morra alla Camera dei Deputati

di Rita Milione

Ieri, presso la 𝐒𝐚𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐚𝐭𝐢, a Roma, il Sindaco di Pellezzano 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐚, ha partecipato, in questa prestigiosa sede istituzionale, alla presentazione del fumetto “𝗡𝗲𝗿𝗼 𝗔𝗰𝗰𝗶𝗮𝗶𝗼” scritto da 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐢 e illustrato da 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐨𝐥𝐚. Un’opera di denuncia e sensibilizzazione alle tematiche “𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧”.

Con lui, in rappresentanza dell’Ente, c’erano anche il Consigliere Comunale di maggioranza con delega alla Cultura 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐑𝐚𝐠𝐨 e l’Assessore ai Lavori Pubblici 𝐕𝐢𝐭𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐚. L’iniziativa é stata promossa dal Presidente dell’Associazione “Salute e Vita”, 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐞, allo scopo di favorire la tutela ambientale e la salvaguardia del diritto alla Salute. Il Primo Cittadino, nel suo intervento, ha ringraziato il Vicepresidente della Camera, 𝐎𝐧. 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐚, che quando ha ricoperto l’incarico di Ministro dell’Ambiente ha accolto in diverse occasioni gli esponenti del Comune di Pellezzano per ascoltare i disagi legati all’inquinamento.

Ringraziamento che é stato esteso alla brava giornalista de “𝐋𝐞 𝐈𝐞𝐧𝐞”, 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐑𝐞𝐢, anche lei presente oggi in aula, che ha curato la prefazione del fumetto e realizzato ben tre servizi sulla lotta dell’Associazione “Salute e Vita”.