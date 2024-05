Supercoppa Italiana: ecco quando si gioca e chi partecipa

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova sfida, questa volta decisiva. Questa sera si disputerà la finale di Coppa Italia 2023-2024. I due contendenti, Juventus e Atalanta, oltre a giocarsi un trofeo, il secondo dell’anno dopo lo scudetto andato all’Inter, saranno anche oggetto di una nuova sfida per l’anno prossimo. Entrambe, infatti, a prescindere dal risultato che raggiungeranno stasera, saranno impegnate d’ufficio nella Supercoppa Italiana 2024-2025.

La Juventus e l’Atalanta si affronteranno per la seconda volta in quattro anni nella finale di Coppa Italia. I bianconeri detengono il record di successi nella manifestazione, ben 14. Quattro trofei li ha vinti Allegri, che va a caccia del quinto alloro. L’Atalanta invece ha giocato cinque finali e ne ha vinta solo una, nel 1963. Per le due squadre, però, il significato che assume questa finale è radicalmente opposto. Se per l’Atalanta, che sarà protagonista anche in finale di Europa League, vincere rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di un percorso straordinario, per la Juventus vincere rappresenterebbe salvare una stagione buona, ma non abbastanza.

L’Italia ha copiato il modello spagnolo e dall’ultima edizione della Supercoppa Italiana, tenutasi in Arabia Saudita lo scorso gennaio, non si sfidano più per il trofeo le vincitrici del campionato e della Coppa Italia, ma si gioca un mini-torneo con quattro squadre. La prima e la seconda della Serie A e le finaliste della Coppa Italia, qualora siano le stesse prima del campionato e le finaliste allora si scala con la terza classificata dell’ultimo campionato, ed eventualmente la quarta ad entrare in gara.

Ma chi parteciperà alla Supercoppa Italiana? E soprattutto, quando si giocherà? Vediamolo nel dettaglio.

Supercoppa Italiana: le nuove modalità

Da un anno a questa parte, le modalità della Supercoppa Italiana sono cambiate completamente. La prima edizione, disputata da Napoli e Lazio (1ª e 2ª della Serie A 2022-2023), Inter e Fiorentina (finaliste Coppa Italia 2022-2023), è andata in scena quest’anno. Di quelle quattro squadre solo l’Inter, che si è aggiudicata il trofeo, sarà ancora in campo nella Supercoppa Italiana 2024-2025. I nerazzurri saranno in campo in virtù dello Scudetto vinto, quello della seconda stella. Tornerà a giocare la manifestazione anche il Milan, sicuro del secondo posto in questa Serie A. E al di là del risultato finale saranno dentro sia la Juventus che l’Atalanta, che per la prima volta disputerà la Supercoppa.

L’Inter, che ha conquistato lo scudetto, giocherà contro la perdente della finale di Coppa Italia. Dall’altro lato ci sarà la vincente della finale di Coppa Italia contro il Milan. Tutti i match saranno trasmessi in chiaro in esclusiva su Mediaset. La partecipazione alla Supercoppa, oltre al prestigio e alla possibilità di vincere un trofeo importante, mette in palio anche un bel ritorno economico. Ogni semifinalista incasserà 1,6 milioni di €, con 5 milioni di € garantiti alla finalista perdente mentre chi vincerà riceverà complessivamente otto milioni di €.

Al pari della Supercoppa Italiana, che ha fatto il pieno di ascolti nella finalissima tra Inter e Napoli dello scorso 22 gennaio con oltre 7,1 milioni di spettatori su Canale 5 (bene anche il post-partita sulla rete ammiraglia condotto da Monica Bertini con tanti ospiti), anche i diritti per la trasmissione della Coppa Italia in esclusiva su tutte le piattaforme sono stati acquisiti da Mediaset fino alla stagione 2026-2027.