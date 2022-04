Napoli-Sassuolo 2-0: la gara live su Zon.it

Il Napoli vuole la vittoria contro il Sassuolo di Dionisi. Gli azzurri, reduci dalla pesantissima sconfitta contro l’Empoli, allo stadio Maradona vogliono dimostrare di essere in grado di invertire il trend negativo dell’ultimo periodo e di lottare meritatamente per il posto Champions, come dimostrato fino a circa un mese fa. Spalletti ha le idee chiare: vuole restare a Napoli. Chiudendo questo campionato con l’obbiettivo raggiunto del posto in Champions League, gli azzurri potranno finalmente fare un mercato di più ampio respiro e costruire una rosa su misura per l’allenatore di Certaldo. Napoli-Sassuolo si preannuncia essere una gara decisamente entusiasmante. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma online Dazn a partire dalle ore 15:00. Il direttore di gara designato è l’arbitro Rapuano di Rimini.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo

Spalletti scioglie i nodi in attacco e ritrova la presenza importante di Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di terzino destro. Per Dionisi si rivede Djuric, che prenderà il posto dell’indisponibile Traorè, accostato tra l’altro proprio agli azzurri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Sassolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Raspadori; Scamacca. All. Dionisi.

La gara in diretta su Zon.it

Segui Napoli-Sassuolo su Zon.it. Continui aggiornamenti sulla gara verranno forniti minuto per minuto.

14′ – GOL DEL NAPOLI! Ancora sugli sviluppi di un Corner è Osimhen ad insaccare il pallone con un’incornata potentissima. È 2-0.

6′ – GOL DEL NAPOLI! Koulibaly svetta bene di testa sul corner battuto da Lorenzo Insigne ed insacca il portiere. È 1-0.

3′ – Occasione nettissima per il Napoli con Osimhen che anticipa Consigli e lo salta. Il suo tiro finisce sul palo.

1′ – Si comincia. Il Sassuolo batte il calcio d’inizio del match.