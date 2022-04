Empoli-Napoli 3-2: la gara in diretta su Zon.it

La gara tra Napoli ed Empoli può essere quella decisiva per la corsa alle prime posizioni del campionato di Serie A. Per gli uomini di Spalletti perdere punti oggi, con l’Inter che ha ampiamente vinto contro la Roma di Mourinho, equivarrebbe a dire definitivamente addio ai sogni scudetto. L’Empoli, con la Salernitana vittoriosa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, venderà cara la pelle per restare aggrappata al treno salvezza. La gara è trasmessa in diretta streaming su Dazn a partire dalle ore 15:00.

Le formazioni ufficiali

EMPOLI – Vicario; Stojanovic, Luperto, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Verre; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli

NAPOLI – Meret, Zanoli, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. All. Spalletti

Empoli-Napoli: la diretta minuto per minuto

Segui la gara con Zon.it.

1′ – Calcio d’inizio del match. Si comincia!

3′ – Pinamonti di testa infiamma i tifosi di casa. La palla esce di poco al lato.

13′ – Forcing del Napoli. Buona combinazione sull’out di destra tra Zanoli e Lozano. Fabian Ruiz si libera al tiro e calcia ad incrociare con il pallone che esce di poco al lato.

18′ – Ancora Napoli con Anguissa che si affaccia al limite dell’area di rigore e calcia bene. Il tiro viene stoppato dalla difesa di casa.

19′ – Osimhen sfiora il gol di testa da calcio d’angolo. La sua conclusione viene deviata dalla difesa e si spegne sul fondo.

26′ – Pinamonti fa tremare i tifosi del Napoli. La sua conclusione dal limite sfiora il palo e si spegne sul fondo.

30′ – Ancora Empoli con Pinamonti che riesce a ripulire un pallone sporco nel cuore dell’area di rigore e a servire Verre a rimorchio. La sua conclusione, smorzata, è facile preda di Meret.

43′ – 1-0 Napoli. Mertens nel momento più difficile per i suoi sbuca a rimorchio sul velo di Osimhen e si coordina. Il pallone si insacca alla perfezione per il vantaggio.

45′ – L’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco. Il Napoli è in vantaggio per 0-1 sull’Empoli.

52′ – Il raddoppio per il Napoli passai dai piedi del capitano Lorenzo Insigne. Imbeccato da Anguissa, il numero 24 si fa trovare pronto e con il sinistro insacca bene alle spalle di Vicario.

58′ – L’Empoli bussa alla porta difesa da Meret con Bandinelli che da fuori calcia nello specchio. Il pallone è prontamente bloccato dall’estremo difensore azzurro.

76′ – Straordinaria cavalcata di Osimhen che guida il contropiede azzurro e serve Mertens. Il belga scarica bene verso Insigne che calcia in porta, con il tiro che viene deviato in corner.

78′ – L’Empoli si rimette in partita con Henderson. Il destro del numero 8 insacca Meret che non può nulla da distanza ravvicinata.

83′ – Clamoroso errore del Napoli con Meret che si ostina a costruire dal basso e si fa rubar palla da Pinamonti. Sulla ribattuta il pallone finisce in porta per il 2-2.

87′ – Tripudio Empoli. Sul contropiede si fa trovare pronto Pinamonti che insacca alle spalle di Meret per una rimonta incredibile.

89′ – Dopo un controllo del var l’arbitro convalida la rete.

96′ – Triplice fischio dell’arbitro. La gara termina con la vittoria dell’Empoli.