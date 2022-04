Salernitana-Fiorentina: le probabili formazioni del match

La 34esima giornata di Serie A mette la Salernitana di fronte alla Fiorentina. I granata hanno avuto un ribaltamento dell’andamento nelle ultime due gare, vincendo contro la Sampdoria e contro l’Udinese. Dunque l’obiettivo salvezza ora più che mai sembra ancora raggiungibile. La Fiorentina, dal canto suo, è in un periodo di grande forma. I viola, infatti, sono settimi in classifica e arrivano dalle vittorie contro Empoli, Napoli e Venezia.

QUI SALERNITANA Nicola ritrova Djuric e Mazzocchi dopo il turno di squalifica ma potrebbe dover rinunciare a Radovanovic per problemi fisici. Nel 3-5-2 , dunque, Ranieri potrebbe arretrare in difesa per fare il braccetto di sinistra o in alternativa potrebbe partire titolare Dragusin. Sicuri del loro posto, in ogni caso, Fazio e Gyomber. In mediana dovrebbe arrivare la conferma per Bohinen, affiancato da Lassana Coulibaly ed Ederson . La fascia destra sarà presidiata di Mazzocchi, mentre quella sinistra sarà affidata a Ranieri (se in difesa giocherà Dragusin) oppure ad uno tra Ruggeri e Zortea. In avanti torna Djuric che sarà affiancato da uno tra Bonazzoli, Verdi e Ribery.

QUI FIORENTINA Italiano dovrà fare a meno di Castrovilli e Torreira. Davanti alla porta di Terracciano dovrebbero giocare Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. In mediana toccherà a Duncan, Amrabat e Maleh, mentre Sottil e Ikoné si giocano la maglia da titolare per far parte del tridente offensivo completato da Cabral e Nico Gonzalez.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Ranieri; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Obi; Ribery, Djuric.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné.