Bologna-Udinese: le probabili formazioni del match

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospita l’Udinese di Gabriele Cioffi nella 34esima giornata di Serie A. Entrambe le squadre lottano per una posizione a metà classifica, avendo ormai raggiunto la salvezza. I felsinei, infatti, si trovano al 13° posto con 38 punti, con un cammino di 10 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte. Invece i friulani sono in 12esima posizione a quota 39, avendo totalizzato 9 vittorie, 12 pareggi e 11 sconfitte.

QUI BOLOGNA Mihajlovic schiererà i suoi uomini con il 3-4-2-1 e dovrà fare i conti con le squalifiche di Arnautovic, Medel e Soumaoro. Davanti al portiere Skorupski, la linea a tre sarà formata da Bonifazi, Binks e Theate. A centrocampo Svanberg e Schouten formeranno la coppia di interni, mentre Hickey e Dijks presidieranno le fasce. Ruolo di prima punta per Barrow, con Orsolini e Soriano a suo sostegno sulla trequarti.

QUI UDINESE Cioffi manderà in campo i friulani con il 3-5-2, dovendo fare ancora i conti con le assenze di Beto e Pereyra. In porta ci sarà Silvestri, con Rodrigo Becão, Pablo Marí e Pérez a formarela linea a tre difensiva. In regia ci sarà Walace, con Arslan e Makengo ai suoi lati. Sulle corsie laterali ci saranno Molina e Udogie. Davanti tandem d’attacco composto da Success e Deulofeu.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Barrrow.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marì, Perez; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu.