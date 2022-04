Verona-Sampdoria, le probabili formazioni del match

L’ultima partita dell’anticipo della 34° giornata di Serie A vedrà scontrarsi il Verona di Tudor contro la Sampdoria di Giampaolo. Il padroni di casa sono reduci dalla grande prestazione di Bergamo, e cercano conferme anche in casa.

Invece la Samp pare aver perso ormai la bussola, e attende solo la fine di questo campionato. A Giampaolo verrà chiesto di terminare la stagione uscendo dalle insidie di una zona retrocessione sempre più vicina.

Le probabili formazioni

QUI VERONA – Tudor conferma Montipo tra i pali, difeso come sempre dal trio Ceccherini-Günter-Casale. Mentre in mediana Tameze ed Ilic avranno il ruolo di mettere qualità e quantità a centrocampo. Corsie esterne occupate ancora una volta da Faraoni e Lazovic, invece sulla trequarti spazio a Barak e Caprari. Unica punta d’attacco come al solito sarà il Cholito Simeone.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: Chiesa, Sutalo, Cancellieri, Veloso, Depaoli, Hongla, Bessa, Frabotta, Retsos, Praszelik, Lasagna. Indisponibili: Berardi, Coppola Dawidowicz, Pandur. Squalificati: -.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Yoshida, Augello, Magnani, Vieira, Askildsen, Ekdal, Damsgaard, Trimboli, Sabiri, Supriaha. Indisponibili: Conti, Gabbiadini, Giovinco. Squalificati: -.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta