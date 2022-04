Rkomi: ecco la scaletta per il suo “Insuperabile Tour”

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2022 con il suo brano “Insuperabile“, grazie al quale Rkomi si è guadagnato una nuova fetta di pubblico, il cantante si prepara ora al suo imminente tour estivo, che avrà inizio l’11 Giugno a Milano, in occasione degli I-Days Festival.

Secondo quanto appreso sui social, questa dovrebbe essere la probabile scaletta dell’ “Insuperabile Tour“, anche se bisognerà aspettare ulteriormente per avere delle conferme.

Scaletta

Insuperabile

10 ragazze

Acqua calda e limone

Maleducata

Mai più

Alice

Blu part II

Blu

Mare che non sei

Luna piena

Fegato, fegato spappolato

Milano bachata

Apnea

Ho paura di te

Diecimilavoci

Ho spento il cielo

La coda del diavolo

Dove gli occhi non arrivano

Solletico

Cuore dollari

Paradiso vs inferno

Cancelli di mezzanotte

Visti dall’alto

Taxi driver

Partire da te

Nuovo range

Acquagim

Tour

Ecco di seguito, le date ufficiali dell’ “Insuperabile Tour” di Rkomi

11 | Milano, I-Days @ Ippodromo Snai – BIGLIETTI / BIGLIETTI / BIGLIETTI

24 | Firenze, Viper Summer Fest

25 | Genova, Goa-Boa_The Next Day

30 | Collegno (TO). Flowers Festival

LUGLIO

05 | Brescia, Campo Marte

09 | Ferrara, Summer Vibez Festival

15 | L’Aquila, Pinewood Festival

16 | Caserta, Un’Estate da Belvedere

18 | Jesolo Lido (VE), Suonica Festival @ Parco Pegaso

19 | Bologna, Sequoie Music Park

21 | Orvieto, Orvieto Sound Festival

25 | San Salvo Marina (CH), Reset Festival

30 | Roma, Rock In Roma

31 | Lucca, Lucca Summer Festival

AGOSTO

05 | Majano (UD), Majano Festival Arena Concerti

09 | Bagheria (PA), Piccolo Parco Urbano

11 | Catania, Villa Bellini

12 | Acri (CS), Anfiteatro

14 | Gallipoli (LE), Sottosopra Fest @ Parco Gondar

17 | Follonica (GR), Follonica Summer Nights

18 | Bellaria-Igea Marina (RN), Beky Bay

20 | Alghero (SS), Anfiteatro Maria Pia

27 | Paestum (SA), Suona Festival @ Clouds Arena

28 | Servigliano (FM), Nosound Fest