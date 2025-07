ASL Salerno al convegno sull’IA in Senato

di Redazione ZON

Tenutosi gli scorsi giorni al Senato della Repubblica l’incontro dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale e del suo impatto sulle fasce più fragili della popolazione.

Tra i relatori Antonio Coppola, direttore della UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale dell’ASL Salerno, portavoce dell’esperienza maturata in Campania e più in particolare nella Asl Salerno, tra le prime in Italia a disporre di una struttura organizzativa ad hoc per l’IA.

Nel suo intervento, il direttore della Telemedicina Coppola, ha sottolineato come la tecnologia, se ben orientata, possa abbattere le barriere geografiche, culturali e sociali, portando la cura direttamente a domicilio, migliorando la prevenzione, la diagnosi precoce e la continuità assistenziale.

Nel corso dell’intervento sono stati presentati alcuni dei progetti più avanzati attivi sul territorio salernitano, tra cui: Telestroke, premiato da Agenas e Sics, per la gestione in tempo reale dell’ictus cerebrale, il monitoraggio remoto della retinopatia diabetica in aree interne del salernitano, l’uso dell’IA predittiva per la salute mentale e le demenze, in collaborazione con l’Università Vanvitelli e l’utilizzo del sistema GI Genius in endoscopia per una diagnosi precoce ultra-precisa.

L’evento, organizzato dal Senatore Francesco Giacobbe, ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, esperti e operatori sanitari, confermando l’importanza della tecnologia e dell’Intelligenza Artificiale nei processi sociosanitari.