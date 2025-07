Comune di Castel San Giorgio si attiva per prevenire la diffusione del virus West Nile Disease

di Redazione ZON

Previste numerose disinfestazioni anti larvale, disinfestazioni adulticida notturne e derattizzazioni oltre ad una campagna di informazione e sensibilizzazione con manifesti e comunicati divulgativi.

”Senza voler fare allarmismo,in linea con le direttive del Ministero della Salute e della Regione Campania,ci siamo attivati con una campagna di informazione e prevenzione e con un calendario di interventi di disinfestazione sul nostro territorio comunale in aggiunta a quelli già previsti dalla Asl – ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -. Accanto alle attività disposte dall’azienda sanitaria locale, come amministrazione comunale abbiamo previsto un massiccio piano di interventi di prevenzione sul territorio per assicurare la salubrità e l’igienicità degli spazi pubblici e fronteggiare questo potenziale pericolo per la salute pubblica» – ha aggiunto il sindaco Paola Lanzara.

Di seguito il calendario degli interventi previsti.

Mercoledì, 6 agosto 2025

DERATTIZZAZIONE

IN ORARIO DIURNO DALLE ORE 8:30

INTERVENTO A CURA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA NOTTURNA

IN ORARIO NOTTURNO DALLE ORE 23:30

INTERVENTO A CURA DELL’ASL SALERNO

Martedì, 12 agosto 2025

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA NOTTURNA

IN ORARIO NOTTURNO DALLE ORE 23:30

INTERVENTO A CURA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Martedì, 19 agosto 2025

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA NOTTURNA

IN ORARIO NOTTURNO DALLE ORE 23:30

INTERVENTO A CURA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Mercoledì, 20 agosto 2025

DISINFESTAZIONE ANTILARVALE

IN ORARIO DIURNO DALLE ORE 8:30

INTERVENTO A CURA DELL’ASL SALERNO

Mercoledì, 27 agosto 2025

DERATTIZZAZIONE

IN ORARIO DIURNO DALLE ORE 8:30

INTERVENTO A CURA DELL’ASL SALERNO

DISINFESTAZIONE ADULTICIDA NOTTURNA

IN ORARIO NOTTURNO DALLE ORE 23:30

INTERVENTO A CURA DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

«Al momento,non esistendo un vaccino per la febbre West Nile, possiamo puntare sulla prevenzione e sull’informazione – ha aggiunto ancora il sindaco Lanzara -. Invito tutti a seguire le regole e le disposizioni del Ministero della Sanità, regole che consistono soprattutto nel ridurre l’esposizione alle punture di zanzare.

È fondamentale, quindi, proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi facilmente, usando repellenti e indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto, usando delle zanzariere alle finestre, svuotando di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante, cambiando spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali. Inoltre si raccomanda di tenere le piscinette per i bambini vuote e coperte quando non sono in uso.

Anche in questo caso, come amministrazione comunale, faremo la nostra parte» – ha concluso il sindaco Paola Lanzara.