Venezia-Atalanta, le probabili formazioni del match

Per la 34° giornata di Serie A, nell’anticipo delle ore 18:00, scendono in campo nella laguna il Venezia e l’Atalanta. I padroni di casa sono stati raggiunti dalla Salernitana in classifica, ed ora non possono più fallire.

Invece l’Atalanta di Gasperini viene da tre sconfitte consecutive. Questa è striscia negativa peggiore da quando il tecnico ex Genoa siede sulla panchina della Dea. A causa di ciò Zapata e soci saranno chiamati infatti a cambiare il trend negativo delle ultime giornate.

Le probabili formazioni

QUI ATALANTA – La Dea scenderà sicuramente in campo ripartendo da Musso fra i pali, difeso dal trio di difesa Scalvini-Demiral-Palomino. Mentre in mediana De Roon e Freuler saranno chiamati a spezzare il gioco avversario, mentre sulle fasce spazio alla corsa di Hateboer e Zappacosta adatto a sinistra. Pasalic e Pessina invece giocheranno sulla trequarti in supporto all’unica punta Duvan Zapata.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Ampadu; Crnigoj, Fiordilino, Busio; Okereke, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Bertinato, Svoboda, Ullmann, Tessmann, Vacca, Cuisance, Peretz, Nsame, Aramu, Nani, Sigurdsson, Bah. Indisponibili: Ebuehi, Lezzerini, Modolo, Romero. Squalificati: Haps, Kiyine.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina, Pasalic; Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Cittadini, Koopmeiners , Mikaila, Miranchuk, Muriel. Indisponibili: Ilicic, Maehle, Toloi, Malinovskyi. Squalificati: -.