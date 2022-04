Torino-Spezia, le probabili formazioni del match

La 34° giornata di Serie A parte con la sfida in casa del Torino. I granata sono chiamati a ripetere le buone prestazioni ottenute nelle ultime tre partite. Con un Pellegri in più, finalmente ritornato al gol, la squadra di Juric si prepara ad un gran finale di stagione.

Lo Spezia invece dovrà tentare di non affondare anche in questo match. Dopo la pesante sconfitta contro l’Inter della scorsa giornata, alla squadra di Thiago Motta mancano ancora pochi punti per considerarsi davvero salva.

Le probabili formazioni

QUI TORINO – Juric ormai sembra aver trovato la quadra della sua squadra. In porta questa volta spazio a Berisha, con il trio Zima-Bremer-Rodriguez a sostenerlo. A centrocampo Mandragora e Ricci saranno gli artefici del gioco granata, con Singo sempre temibile sulla destra e Vojvoda sulla sinistra. Sulla trequarti è indisponibile Pobega, per questo giocheranno il solito Brekalo e Lukic, con Pellegri unica punta d’attacco.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Ricci, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Pellegri. Allenatore: Juric. A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Djidji, Buongiorno, Ansaldi, Aina, Linetty, Praet, Seck, Pjaca, Sanabria, Zaza. Indisponibili: Belotti, Edera, Fares, Izzo, Pobega, Warming. Squalificati: -.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S. Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bertola, Sala, Bourabia, Nguiamba, Kovalenko, Verde, Nzola, Antiste. Indisponibili: Leo Sena e Colley. Squalificati: -.

ARBITRO: Ghersini di Genova