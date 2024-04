Cyberbullismo, Berrino chiede azioni preventive

di Antonio Jr. Orrico

Una prevenzione importantissima. ll senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, promotore del disegno di legge nr. 866, ‘disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo’, è ufficialmente intervenuto sulla problematica. L’uomo politico ha messo in guardia i giovani dai possibili pericoli derivanti dal web e ha messo in luce gli aspetti cruciali del provvedimento recentemente approvato dal Senato.

L’uomo è intervenuto direttamente da Palazzo Madama, sede ufficiale del Senato.

“Il cyberbullismo è la piaga del momento: con l’exploit delle piattaforme social, negli ultimi anni il fenomeno ha raggiunto livelli preoccupanti. Affinché la legge raggiunga il suo scopo, serve una stretta collaborazione fra scuola e famiglia, i luoghi dove i ragazzi trascorrono la maggior parte del loro tempo.” ha dichiarato lo stesso Berrino.

Il politico ha poi concluso: “La normativa prevede l’attivazione di una serie di percorsi a salvaguardia del bullizzato. Ma anche il bullo va recuperato alla società, perché crescendo rischia di rovinarsi la vita.“

Aspetti importantissimi che non mancano di sottolineare quanto possa essere utile fare pratica per risolvere questo problema, che ormai è diventato parte integrante della società odierna. Prevenire, come la maggior parte delle occasioni, è meglio che curare.