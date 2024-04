Meteo, nel week-end torna la primavera: rialzo delle temperature

di Antonio Jr. Orrico

Dopo giorni di maltempo diffuso e freddo intenso, l’Italia si appresta a tornare gradualmente a condizioni climatiche più primaverili. Secondo le previsioni meteo del week end, infatti, dopo la giornata di oggi, che sarà ancora caratterizzata da piogge diffuse, tra sabato 27 e domenica 28 aprile la Penisola si lascerà alle spalle la vasta anomalia depressionaria che ha portato sul nostro Paese un deciso calo termico.

L’ultimo fine settimana di aprile farà posto ad ampi spazi soleggiati e temperature via via crescenti fino a superare i 25 gradi domenica al sud, grazie anche ai venti di Scirocco. Per oggi, venerdì 26 aprile, avremo ancora cielo molto nuvoloso o coperto ovunque con piogge e locali temporali, in particolare nelle ore centrali, e nevicate su Alpi e prealpi. I fenomeni sono più probabili al Centro-Nord e nelle zone interne del Paese. Dalla sera, però, prevista una attenuazione del maltempo quasi ovunque, con estesi rasserenamenti al sud, anche se non mancheranno piogge su nord ovest e Sardegna.

Sabato vi saranno ancora nubi e pioggia sparsa sull’Italia ma in graduale dissolvimento nel corso del giorno per fare spazio a tempo più stabile per buona parte del Paese, a partire dal pomeriggio sera. Al mattino infatti avremo pioggia diffusa al centro-nord, in particolare su Toscana, Liguria e monti di nord-ovest. Il tempo migliorerà poi, definitivamente, domenica.

Meteo: come sarà domenica?

Il meteo di domenica, infatti, sarà caratterizzato da un deciso aumento delle temperature, in particolare al sud dove si supereranno anche i 25 gradi come massima. Non mancheranno però nubi e qualche pioggia sul nord ovest con neve anche abbondante sulle cime alpine. Cielo velato sul resto del settentrione e al centro ma con tempo asciutto. Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al sud e sulla Sicilia dove avremo Scirocco per tutto il week-end, più sostenuto sul Tirreno e tra le due isole maggiori.