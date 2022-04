Squalificati e diffidati del 33esimo turno di Serie A

Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti i diffidati e gli squalificati delle 20 squadre di Serie A. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Tieni d’occhio la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore.

ATALANTA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI NESSUNO

BOLOGNA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI ARNAUTOVIC

SORIANO

CAGLIARI

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI STROOTMAN

ALTARE

LOVATO

MARIN

DALBERT

GRASSI

EMPOLI

SQUALIFICATI ZURKOWSKI– 1 giornata – Salta Udinese DIFFIDATI MARCHIZZA

TONELLI

FIORENTINA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI CASTROVILLI

AMRABAT

ODRIOZOLA

GENOA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI BIRASCHI

PORTANOVA

INTER

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI PERISIC

VIDAL

BASTONI

JUVENTUS

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI VLAHOVIC

RABIOT

LAZIO

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI LUIZ FELIPE

PATRIC

MARUSIC

MILAN

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI BRAHIM DIAZ

ROMAGNOLI

NAPOLI

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI DEMME

KOULIBALY

ROMA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI OLIVEIRA

ZANIOLO

ABRAHAM

SALERNITANA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI MAZZOCCHI

OBI

DJURIC

SAMPDORIA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI EKDAL

RINCON

SASSUOLO

SQUALIFICATI MULDUR 1 giornata – Salta Cagliari DIFFIDATI CHIRICHES

FERRARI

KYRIAKOPOULOS

SPEZIA

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI ERLIC

GYASI

TORINO

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI BUONGIORNO

DJIDJI

OLA AINA

SINGO

UDINESE

SQUALIFICATI NESSUNO DIFFIDATI SOPPY

MOLINA

PEREZ

BEKAO

MAKENGO

VENEZIA

SQUALIFICATI AMPADU 1 giornata – Salta Fiorentina DIFFIDATI CALDARA

HEYMANS

KIYINE

VACCA

HAPS

HELLAS VERONA