Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa accadrà

Scopriamo insieme le anticipazioni di Un Posto al Sole, le soap targata Rai 3 in onda tutti i giorni alle 20:45

I segreti di Chiara sono stati ormai scoperti da Lara e Roberto, che la tengono in pugno e sotto ricatto. La Petrone sarà infatti costretta a prendere una decisione che le causerà uno scontro con Nunzio. L’uomo potrebbe trovarsi in disaccordo con Chiara e potrebbe cercare un’altra soluzione, più drammatica e definitiva.

Micaela intanto, tornata da Berlino, fa una richiesta molto singolare a Niko, in occasione della Pasqua, che trascorrerà in compagnia di Jimmy. Dopo un periodo tormentato a causa dell’arrivo delle gemelle Cirillo a Napoli, Niko credeva che avrebbe passato le vacanze in pace con suo figlio. Ma l’arrivo improvviso della madre di Jimmy, sconvolgerà i piani dell’uomo. Cosa vorrà Micaela? E soprattutto, come agirà Niko in seguito alla sua richiesta?



Infine Fabrizio ha fatto una sorpresa sgradita a Marina, che ha finito per scatenare una discussione alquanto accesa. Le Anticipazioni Un Posto al Sole ci rivelano che lei e Fabrizio si troveranno davanti a un bivio. Metteranno finalmente fine al loro matrimonio oppure cercheranno di trovare una soluzione e andranno avanti insieme? Lo scopriremo soltanto restando sintonizzati su Rai 3.