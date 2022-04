Milan-Genoa: le probabili formazioni del match

Due partite per perdere il vantaggio accumulato nell’ultimo mese: il Milan di Stefano Pioli ha sprecato con Bologna e Torino la chance di presentarsi al rush scudetto con i favori della classifica. Non c’è più tempo per calcoli e griglie, si torna già in campo nel weekend pasquale e alle 21 è già tempo di Milan-Genoa. Squadra arcigna, rivoluzionata e battagliera, il Grifone di Blessin sembra aver perso lo smalto delle scorse settimane. Ma la rincorsa salvezza è tutt’altro che chiusa e a San Siro i rossoblù non intendono lasciare nulla di intentato.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

QUI MILAN – Parola d’ordine: ripartire. Un doppio stop consecutivo che ha sconfortato e non poco la truppa di Stefano Pioli. Non sono bastati i cambi di formazioni dell’ultimo match per restituire verve ad una squadra apparsa spenta, soprattutto per quanto riguarda la mole di occasioni da gol create. Contro il Genoa sarà necessario un cambio di passo, per non perdere definitivamente il treno scudetto. Rientra tra i convocati Ismael Bennacer, forse il rossonero più in forma del momento, mentre nulla da fare invece per Ibrahimovic, alle prese con un problema al ginocchio.

Falliti gli esperimenti Brahim Diaz e Saelemakers, tornano dal primo minuto Kessié e Messias, accompagnati da Leao sulla linea di trequarti.

QUI GENOA – Dopo la dura sconfitta interna contro la Lazio, Blessin vuole tornare a fare punti già nella sfida di San Siro. Mancheranno all’appello Cambiaso, Vanheudsen e Rovella: sarà Hefti il titolare sull’out destro, mentre davanti si va verso la conferma del trio Amiri, Melegoni, Portanova. Ballottaggio ancora apertissimo per il ruolo di prima punta: potrebbe spuntarla Piccoli anche questa volta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali,Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Piccoli. All. Blessin