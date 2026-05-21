Baronissi, guasto alla condotta: sospensione idrica e scuola chiusa a Caprecano
Disagi nelle frazioni di Caprecano e Fusara dopo la rottura di una condotta idrica
Mattinata di disagi a Baronissi per un guasto improvviso alla rete idrica. La rottura di una condotta ha provocato l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in alcune frazioni del territorio comunale.
A comunicarlo è stata la società Ausino, che ha segnalato problemi nelle zone di Caprecano e Fusara, dove i tecnici sono al lavoro per il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.
Tra le strutture coinvolte dalla sospensione idrica figura anche il plesso scolastico di Caprecano. A seguito della situazione, il sindaco di Baronissi, Anna Petta, ha firmato un’ordinanza di chiusura temporanea della scuola fino al ritorno della normale fornitura d’acqua.
Per limitare i disagi alla cittadinanza, il Comune ha inoltre annunciato l’attivazione di un servizio di supporto attraverso un’autobotte destinata all’approvvigionamento idrico delle aree interessate.
Restano in corso gli interventi tecnici per individuare e riparare il guasto alla condotta.
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