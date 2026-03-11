Incassava Reddito di cittadinanza dai domiciliari, condannata 40enne

di Marisa Fava

Una 40enne di Pompei, residente a Scafati, è stata condannata in via definitiva dalla Cassazione a una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per aver percepito il Reddito di cittadinanza in modo fraudolento, nonostante fosse agli arresti domiciliari. L’accusa mossa dalla procura era di indebita percezione del beneficio sociale.

La donna ha ricevuto diverse migliaia di euro nel periodo compreso tra ottobre 2020 e luglio 2021, omettendo nella dichiarazione di essere in stato di arresto. La difesa aveva chiesto una rivalutazione delle prove, ma la Corte Suprema ha confermato le sentenze precedenti. La 40enne aveva omesso di comunicare un “dato essenziale”, ovvero che dal 15 settembre 2020 si trovava agli arresti domiciliari, una condizione che, secondo la legge, comporta l’immediata sospensione o il rigetto della richiesta di sussidio.

Il caso è stato al centro di un’indagine che coinvolgeva circa trenta persone e che ha fatto luce su un giro di spaccio esteso dall’Agro di Salerno fino al napoletano. L’imputata aveva ricevuto il Reddito di cittadinanza durante il periodo di detenzione domiciliare, omettendo di dichiarare la sua condizione nelle autocertificazioni inviate agli enti competenti.

La sentenza definitiva della Cassazione mette fine alla lunga vicenda legale, confermando la condanna già inflitta nei gradi precedenti del processo.