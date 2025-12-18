Pontecagnano Faiano, arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio
Operazione dei Carabinieri: sequestrata cocaina, contanti e materiale per il confezionamento
Nuovo intervento dei Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.
Nella giornata del 15 dicembre, i militari hanno proceduto all’arresto di un soggetto ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Nel corso delle operazioni di controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di diverse decine di grammi di cocaina, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga e a una somma di 110 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.
Il sequestro del materiale rinvenuto ha consentito di ricostruire un quadro indiziario ritenuto sufficiente per far scattare le misure previste dalla normativa vigente in materia di stupefacenti.
L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, in attesa delle determinazioni successive.
L’operazione rientra nel più ampio piano di controllo del territorio messo in campo dall’Arma dei Carabinieri per la prevenzione e il contrasto dei reati legati al traffico e allo spaccio di droga.
