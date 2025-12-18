18 Dicembre 2025 - 10:43

Fiabe per Luci d’Artista: doppio appuntamento a Salerno

Due spettacoli gratuiti per famiglie e bambini nell’ambito di Fiabe per Luci d’Artista Salerno

La magia del Natale incontra il teatro, la musica e la danza con Fiabe per Luci d’Artista Salerno, la rassegna culturale promossa dal Comune di Salerno con il sostegno della Camera di Commercio e di Confcommercio, sotto la direzione artistica di Antonello Ronga.

Il progetto propone due appuntamenti speciali, pensati per le famiglie e per un pubblico di tutte le età, che porteranno sul palco grandi classici della narrativa natalizia riletti in chiave spettacolare dalla Compagnia dell’Arte.

Fiabe per Luci d’Artista Salerno spettacoli teatrali natalizi

“Scrooge – Il musical di Natale” al Teatro Augusteo

Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 dicembre alle ore 18:30 presso il Teatro Augusteo di Salerno, dove andrà in scena “Scrooge – Il musical di Natale”, scritto e diretto da Antonello Ronga.

Lo spettacolo racconta la celebre storia di Ebenezer Scrooge, uomo d’affari cinico e avaro, che disprezza il Natale e vive esclusivamente per il denaro. Durante la notte della Vigilia, l’incontro con lo spirito dell’ex socio e con altri tre misteriosi visitatori lo condurrà in un viaggio capace di trasformare radicalmente la sua visione della vita, riscoprendo valori come bontà, altruismo e solidarietà.

In scena un cast numeroso e variegato, arricchito dalla presenza del Professional Ballet di Pina Testa, con le coreografie di Fortuna Capasso e i costumi firmati da Giada D’Ambro, che contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

“Il Principe Schiaccianoci e la magia di Natale” al Centro Sociale

Il secondo appuntamento di Fiabe per Luci d’Artista Salerno è fissato per sabato 20 dicembre alle ore 18:30 presso il Teatro del Centro Sociale, con lo spettacolo “Il Principe Schiaccianoci e la magia di Natale”.

Ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann e impreziosito dalle celebri musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, lo spettacolo intreccia narrazione teatrale e danza, accompagnando il pubblico in un viaggio che ha inizio nella notte di Natale. Protagonista è la giovane Clara, chiamata ad affrontare le proprie paure, a sconfiggere il male e a credere nelle proprie capacità.

La regia e la drammaturgia di Antonello Ronga restituiscono una fiaba che parla anche al presente, offrendo un messaggio di crescita, forza interiore e fiducia, con una lettura attuale che tocca temi sociali di grande rilevanza.

Un Natale di cultura, emozione e condivisione

Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e rappresentano un’occasione preziosa per vivere il Natale attraverso il linguaggio universale del teatro, della musica e della danza.

Fiabe per Luci d’Artista si conferma così un percorso culturale capace di unire intrattenimento ed emozione, offrendo alla città di Salerno momenti di condivisione e riflessione nel segno della bellezza e dell’arte.

Per approfondimenti sul programma culturale delle Luci d’Artista è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Salerno:
www.comune.salerno.it