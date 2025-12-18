Fiabe per Luci d’Artista: doppio appuntamento a Salerno

di Marisa Fava

La magia del Natale incontra il teatro, la musica e la danza con Fiabe per Luci d’Artista Salerno, la rassegna culturale promossa dal Comune di Salerno con il sostegno della Camera di Commercio e di Confcommercio, sotto la direzione artistica di Antonello Ronga.

Il progetto propone due appuntamenti speciali, pensati per le famiglie e per un pubblico di tutte le età, che porteranno sul palco grandi classici della narrativa natalizia riletti in chiave spettacolare dalla Compagnia dell’Arte.

“Scrooge – Il musical di Natale” al Teatro Augusteo

Il primo appuntamento è in programma venerdì 19 dicembre alle ore 18:30 presso il Teatro Augusteo di Salerno, dove andrà in scena “Scrooge – Il musical di Natale”, scritto e diretto da Antonello Ronga.

Lo spettacolo racconta la celebre storia di Ebenezer Scrooge, uomo d’affari cinico e avaro, che disprezza il Natale e vive esclusivamente per il denaro. Durante la notte della Vigilia, l’incontro con lo spirito dell’ex socio e con altri tre misteriosi visitatori lo condurrà in un viaggio capace di trasformare radicalmente la sua visione della vita, riscoprendo valori come bontà, altruismo e solidarietà.

In scena un cast numeroso e variegato, arricchito dalla presenza del Professional Ballet di Pina Testa, con le coreografie di Fortuna Capasso e i costumi firmati da Giada D’Ambro, che contribuiranno a creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

“Il Principe Schiaccianoci e la magia di Natale” al Centro Sociale

Il secondo appuntamento di Fiabe per Luci d’Artista Salerno è fissato per sabato 20 dicembre alle ore 18:30 presso il Teatro del Centro Sociale, con lo spettacolo “Il Principe Schiaccianoci e la magia di Natale”.

Ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann e impreziosito dalle celebri musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, lo spettacolo intreccia narrazione teatrale e danza, accompagnando il pubblico in un viaggio che ha inizio nella notte di Natale. Protagonista è la giovane Clara, chiamata ad affrontare le proprie paure, a sconfiggere il male e a credere nelle proprie capacità.

La regia e la drammaturgia di Antonello Ronga restituiscono una fiaba che parla anche al presente, offrendo un messaggio di crescita, forza interiore e fiducia, con una lettura attuale che tocca temi sociali di grande rilevanza.

Un Natale di cultura, emozione e condivisione

Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e rappresentano un’occasione preziosa per vivere il Natale attraverso il linguaggio universale del teatro, della musica e della danza.

Fiabe per Luci d’Artista si conferma così un percorso culturale capace di unire intrattenimento ed emozione, offrendo alla città di Salerno momenti di condivisione e riflessione nel segno della bellezza e dell’arte.

Per approfondimenti sul programma culturale delle Luci d’Artista è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Salerno:

www.comune.salerno.it