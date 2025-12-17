Comunicato Stampa: Perseguita ed Incendia l’Auto dell’Ex Compagna. Arrestato.

16 dicembre 2025

Città: Nocera Inferiore, Italia

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 15 dicembre u.s., a Nocera Inferiore, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con la prescrizione del braccialetto elettronico emessa su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 29enne del luogo indagato per atti persecutori e danneggiamento a seguito di incendio nei confronti dell’ex compagna.

Le indagini avviate a seguito della denuncia sporta dalla vittima hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell’indagato che, nonostante avesse terminato il suo rapporto sentimentale, avrebbe incendiato la vettura della donna ed inoltre, l’avrebbe vessata con pedinamenti e telefonate.