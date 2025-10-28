28 Ottobre 2025 - 11:14
Nocera Inferiore, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente
A seguito di perquisizione, l'uomo veniva trovato nella sua disponibilità della sostanza stupefacente del tipo hashish
Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 23 ottobre, a Nocera Inferiore (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 42enne del luogo perché, a seguito di perquisizione, veniva trovato nella sua disponibilità della sostanza stupefacente del tipo hashish.
L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.
Cava de' Tirreni, evade dai domiciliare e tenta di estorcere denaro
