Nocera Inferiore, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 23 ottobre, a Nocera Inferiore (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 42enne del luogo perché, a seguito di perquisizione, veniva trovato nella sua disponibilità della sostanza stupefacente del tipo hashish.

L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.