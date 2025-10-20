Carabinieri di Sala Consilina, custodia cautelare per sei soggetti

di Redazione ZON

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno eseguito, nei comuni di Casalbuono, Buonabitacolo (SA) e Massa di Somma (NA) un’ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta di questa Procura dal GIP del Tribunale di Lagonegro nei confronti di 6 soggetti indagati, a vario titolo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver posto in essere una rete di spaccio in alcuni comuni del Vallo di Diano, movimentando cospicua quantità di stupefacente del tipo cocaina e hashish.

Nel rispetto della vigente normativa in tema di comunicazione istituzionale, si evidenzia che gli addebiti provvisori, contestati nell’attuale fase delle indagini preliminari, dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento e nei successivi gradi di giudizio. La responsabilità penale dell’indagato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.