Canva in down: problemi globali per la piattaforma di grafica online. Disservizi legati a un guasto di Amazon Web Services

di Redazione ZON

Mattinata nera per Canva e decine di servizi online in tutto il mondo.

A partire dalle 9:00 di lunedì 20 ottobre 2025, migliaia di utenti hanno segnalato malfunzionamenti e impossibilità di accesso alla piattaforma di grafica Canva, uno degli strumenti più utilizzati da professionisti, studenti e aziende per la creazione di contenuti digitali.

Cosa sta succedendo

Da ore, la versione web e mobile di Canva risulta completamente bloccata. Gli utenti non riescono a entrare nel proprio account, i progetti non si caricano e in molti casi l’interfaccia rimane congelata.

Il problema non riguarda solo l’Italia: segnalazioni analoghe arrivano da tutta Europa, dagli Stati Uniti e dall’Asia, rendendo evidente un disservizio di portata globale.

Il legame con Amazon Web Services

Le prime indagini hanno rivelato che il malfunzionamento non è interno a Canva, ma legato a un grave guasto dei server di Amazon Web Services (AWS) — la piattaforma cloud su cui si basa gran parte dell’infrastruttura della società australiana.

Secondo quanto riportato dai portali specializzati internazionali, AWS ha confermato un’interruzione nella regione US-EAST-1 (Virginia del Nord), una delle più utilizzate al mondo. Il problema è partito da un malfunzionamento dell’endpoint di DynamoDB, il servizio di database di Amazon, con conseguenti rallentamenti e interruzioni a catena.

Un blackout che colpisce anche altri servizi

Non è solo Canva a essere andata in tilt. L’interruzione di AWS ha avuto ripercussioni su centinaia di piattaforme e app note, tra cui:

Snapchat ,

, Ring (il sistema di sicurezza di Amazon),

(il sistema di sicurezza di Amazon), Perplexity AI ,

, Robinhood ,

, Fortnite ,

, alcuni servizi bancari britannici , come Lloyds Bank ,

, come , e persino alcuni portali governativi.

Un blocco che dimostra quanto sia forte la dipendenza globale dalle infrastrutture cloud di Amazon, utilizzate da milioni di siti e applicazioni per garantire il proprio funzionamento quotidiano.

Aggiornamenti da AWS e Canva

In una nota diffusa nel primo pomeriggio, Amazon Web Services ha dichiarato di aver “individuato la causa del problema e di essere al lavoro per mitigare gli effetti”. Gli ingegneri del team tecnico sono impegnati nel ripristino graduale dei servizi, ma non esiste ancora una stima precisa sui tempi del pieno ritorno alla normalità.

Dal canto suo, Canva ha confermato l’interruzione con un messaggio sul proprio profilo ufficiale X (Twitter), rassicurando gli utenti: “Siamo a conoscenza del problema che impedisce l’accesso e il caricamento dei progetti. Il nostro team è al lavoro insieme a AWS per risolvere il più rapidamente possibile. Nessun dato degli utenti è a rischio”.

Cosa possono fare gli utenti

Per ora, gli esperti consigliano di:

evitare di forzare il caricamento della piattaforma;

non tentare il login ripetutamente per non generare ulteriori errori;

attendere comunicazioni ufficiali dai canali di Canva e AWS.

L’azienda invita inoltre a non temere per i propri progetti: tutti i file restano salvati nei database interni e verranno resi nuovamente disponibili appena ripristinata la connessione.

🔎 Un segnale da non sottovalutare

Il down di oggi evidenzia, ancora una volta, la fragilità del web moderno, fortemente concentrato su pochi grandi fornitori di servizi cloud.

Quando un’infrastruttura centrale come AWS presenta un guasto, l’effetto domino coinvolge una fetta enorme del mondo digitale — dalle app di grafica ai sistemi bancari, passando per videogiochi, siti d’informazione e servizi pubblici.