Salerno, premio della critica a Maria Cuono

di Redazione ZON

Un nuovo e significativo traguardo arricchisce il percorso artistico di Maria Cuono, poliedrica figura di giornalista, scrittrice, docente e poetessa originaria di Agropoli. L’artista si aggiudica il prestigioso Premio della Critica alla III edizione del Concorso nazionale “Un Santo chiamato Karol” per la silloge inedita “l’Attesa”. Un riconoscimento di grande spessore che celebra la sua sensibilità espressiva in un contesto dedicato alla spiritualità di Papa Wojtyla.

La solenne cerimonia di premiazione si terrà il 22 ottobre presso la Chiesa Santa Maria della Consolazione di Salerno, un evento che non solo celebra il successo della Cuono, ma pone in risalto la sua costante ricerca del “Bello” e del suo “Essere più profondo”, da condividere con il pubblico attraverso la forza diretta e lirica della sua scrittura.

La Voce Poliedrica di Maria Cuono: Giornalismo e Poesia

Maria Cuono è una figura che incarna un’armoniosa fusione tra il rigore della comunicazione e la sensibilità dell’espressione artistica. Da oltre vent’anni, opera nel mondo della comunicazione e del giornalismo di spettacolo, un’esperienza che ha nutrito la sua vocazione letteraria e l’ha portata a conoscere e intervistare innumerevoli personalità del teatro e della cultura.

La sua profonda passione per la poesia, ereditata dal padre, ha dato vita a opere significative:

L’Arte dell’Incontro. Interviste ai personaggi dello Spettacolo (2020), una raccolta che rende omaggio al mondo dello spettacolo.

Verso l’orizzonte (2013), e la sua nuova versione ampliata, Tutto con il cuore (2024), sillogi che toccano temi cari come l’impegno sociale (con poesie dedicate, ad esempio, a Lorella Cuccarini) e gli affetti personali.

Il suo stile è universalmente riconosciuto come lirico e diretto, capace di arrivare dritto al cuore del lettore e di meritare numerosi premi a livello nazionale e internazionale.

“L’Attesa” e il Sodalizio Creativo che la Trasforma in Spettacolo

Il successo della silloge inedita “l’Attesa”, ancora in fase di elaborazione, è la conferma della sua capacità di toccare corde emotive profonde. Questo riconoscimento si inserisce in un periodo di grande fermento artistico, caratterizzato da un fecondo sodalizio che sta portando la sua poesia oltre la pagina scritta.

La poesia della Cuono si sta trasformando in un vero e proprio spettacolo totale grazie alla collaborazione con due grandi professionisti:

Claudia Cotti Zelati: autrice, sceneggiatrice e acting coach, la cui “affinità elettiva” con Maria Cuono si è trasformata in un legame d’amicizia e in una fruttuosa partnership creativa. Claudia Cotti Zelati non solo ha presentato e valorizzato la silloge Tutto con il cuore, curando e interpretando l’evento teatrale Identikit Poetico, ma sta anche firmando la prefazione de “l’Attesa” e curandone l’adattamento scenico e comunicativo per un innovativo prodotto multimediale.

Questo trio d’eccezione, unendo letteratura, teatro e musica, promette di rendere la premiazione del 22 ottobre a Salerno un trampolino di lancio per l’ulteriore evoluzione artistica di Maria Cuono.