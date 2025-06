Salerno Letteratura, il programma di domani 20 giugno: in attesa della “Serata Stregata”

di Redazione ZON

Settima giornata della tredicesima edizione di Salerno Letteratura, in programma fino a sabato, dal tema “In faccia ai maligni e ai superbi. Letteratura come contropotere”, curata da Gennaro Carillo, Paolo Di Paolo e Daria Limatola per la Sezione Ragazzi e presieduta dall’associazione Duna di Sale con la direzione organizzativa di Ines Mainieri.

Ore 17:30 – Museo Diocesano

Valeria Palumbo presenta La voce delle donne (Laterza). Un viaggio tra le grandi pioniere del giornalismo italiano, da Matilde Serao a Oriana Fallaci.

Ore 18:30 – Palazzo Fruscione

Elena Paruolo e Claudia Camicia presentano Giocattoli animati (Editoriale Scientifica). Conduce Stefania Tondo. Un viaggio nella letteratura per l’infanzia attraverso giocattoli e animali che prendono vita.

Ore 18:30 – Addolorata

Elena Aleksandrovna Kostioukovitch presenta Kyiv. Una fortezza sopra l’abisso (La Nave di Teseo). Conduce Carmine Pinto. In collaborazione con DIPSUM.

Ore 19:30 – Atrio del Duomo

Giulio Napolitano presenta Il mondo sulle spalle (Mondadori). Conduce Paolo Di Paolo. Ritratto del padre Giorgio Napolitano, tra storia e memoria familiare.

Ore 19:30 – Museo Diocesano

Andrea Pomella presenta Vite nell’oro e nel blu (Einaudi). Conduce Corrado De Rosa. Le vite incandescenti di Schifano, Angeli, Festa e Lo Savio.

Ore 19:30 – Addolorata

Paolo Godani e Tommaso Tuppini in dialogo sui loro saggi Melanconia e fine del mondo (Feltrinelli) e Senza gli altri (Solferino). Conduce Massimo Adinolfi.

Ore 19:30 – Spazio Matteotti

Finalisti del concorso “La narrazione dell’Assurdo”. Conducono Celeste Napolitano e Carmine Mari. In collaborazione con Mokapimm.

Ore 19:30 – Palazzo Fruscione

Renata Pepicelli presenta Né Oriente né Occidente (Il Mulino). Conduce Maria Rosaria Greco. Identità fluide, mescolanza culturale, decolonialismo.

Ore 19:30 – Largo Pomona

Bruno Giordano e Marco Patucchi presentano Operaicidio. Conduce Davide Curzio. Infortuni sul lavoro, silenzi istituzionali e umanità negata.

Ore 19:30 – Arco Catalano

Bernardo Pacini presenta Ipotesi sul mio disfacimento (Mar dei Sargassi). Conduce Giorgio Sica. Una poesia del limite, della memoria e del corpo.

Ore 20:30 – Atrio del Duomo

Serata Stregata con i finalisti del Premio Strega 2025. Conduce Francesca Salemme. In collaborazione con Fondazione Bellonci.

Ore 20:30 – Addolorata

Rosa Matteucci presenta Cartagloria (Adelphi). Conduce Gennaro Carillo. Grottesco, spiritualità e ricerca del Trascendente.

Ore 20:30 – Museo Diocesano

Lucia Esposito e Angela Frenda presentano Sorelle spaiate (Giunti) e Una torta per dirti addio (Guido Tommasi Editore). Conduce Paolo Di Paolo.

Ore 20:30 – Palazzo Fruscione

Luca Misculin presenta Mare aperto (Einaudi). Conduce Corrado De Rosa. Un viaggio storico e umano nel Mediterraneo.

Ore 20:30 – Arco Catalano

Luca Mastrantonio presenta Piombo e latte (Bompiani). Conduce Rosanna Carpentieri. Dal caso Hamer a una riflessione sulla malattia e la verità.

Ore 20:30 – Largo Pomona

Gli Scrittori della Polvere presentano Kilometri (Ledizioni). Conducono Maria Rosaria Califano e Nunzia Soglia. Scrittura collettiva e viaggi interiori.

Ore 21:30 – Addolorata

Riccardo Falcinelli presenta Visus (Einaudi). Conduce Corrado De Rosa. Un saggio visivo su volto, percezione e cultura.

Ore 21:30 – Largo Pomona

Antonio Nicita presenta Nell’età dell’odio (Il Mulino). Conduce Paolo Di Paolo. Tecnopopulismo e hate speech come minaccia alla democrazia.

Ore 21:30 – Palazzo Fruscione

Mauro Bonazzi presenta Il demone della nostalgia (Einaudi). Conduce Gennaro Carillo. La Grecia classica come specchio dell’Europa contemporanea.

Ore 21:30 – Arco Catalano

Isabella Pedicini presenta Saldamente sulle nuvole con Mimmo Jodice (Contrasto Books). Conduce Marco Russo. Vita e visioni del maestro della fotografia.

Ore 22:00 – Atrio del Duomo

Carlo Lucarelli presenta Almeno tu (Einaudi). Conduce Barbara Cangiano. Un thriller sul dolore, la vendetta e la giustizia.

Ore 22:00 – Museo Diocesano

Gino Castaldo presenta Il ragazzo del secolo o della rivoluzione perduta (HarperCollins). Introduce Valeria Saggese. Memorie, musica e sogni generazionali.

Ore 22:30 – Largo Pomona

Gipi presenta Zaky e gli altri (Nave di Teseo). Conduce Paolo Di Paolo. Romanzo tra desiderio, visioni e fragilità.

Ore 23:45 – Spazio Matteotti

Durante la notte – Dopofestival in ricordo di Francesco Durante. Aneddoti, letture e gin tonic in compagnia degli autori.

Il progetto è realizzato con la collaborazione e il sostegno di:

Regione Campania, Scabec (fondi Coesione Italia 21-27), Comune di Salerno, Camera di Commercio.

Main sponsor: BPER, La Doria.

BPER, La Doria. Sponsor: D’Amico, Fondazione della Comunità Salernitana, Chin8tto Neri, Boccia industria grafica.