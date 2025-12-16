Million Day: i numeri vincenti di oggi 16 dicembre 2025
Estrazione Million Day del 16 dicembre 2025: la combinazione vincente del concorso quotidiano.
Torna l’appuntamento quotidiano con il Million Day, il gioco a premi
che consente di tentare la fortuna ogni giorno con una combinazione di cinque numeri
compresi tra 1 e 55. Di seguito i numeri vincenti dell’estrazione di oggi,
lunedì 16 dicembre 2025.
Million Day – Estrazione di oggi 16 dicembre 2025
L’estrazione del Million Day avviene tutti i giorni alle zoore 20:30.
I numeri vengono pubblicati subito dopo il concorso ufficiale.
Come si gioca al Million Day
Per partecipare al Million Day è necessario selezionare 5 numeri
compresi tra 1 e 55. Il costo della giocata è di 1 euro.
Indovinando tutti e cinque i numeri si vince il premio massimo di
1 milione di euro.
Sono previste vincite anche con 2, 3 o 4 numeri indovinati.
Dove controllare le estrazioni ufficiali
I risultati ufficiali del Million Day sono disponibili presso i rivenditori
autorizzati e sui portali di riferimento del gioco legale. Su ZON
aggiorniamo quotidianamente i numeri vincenti dell’estrazione.
Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.
Le probabilità di vincita sono disponibili sui siti ufficiali dei concessionari.