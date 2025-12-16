Million Day: i numeri vincenti di oggi 16 dicembre 2025

Estrazione Million Day del 16 dicembre 2025: la combinazione vincente del concorso quotidiano.

Torna l’appuntamento quotidiano con il Million Day, il gioco a premi

che consente di tentare la fortuna ogni giorno con una combinazione di cinque numeri

compresi tra 1 e 55. Di seguito i numeri vincenti dell’estrazione di oggi,

lunedì 16 dicembre 2025.

Million Day – Estrazione di oggi 16 dicembre 2025

14 – 15 – 26 – 34 – 41

L’estrazione del Million Day avviene tutti i giorni alle zoore 20:30.

I numeri vengono pubblicati subito dopo il concorso ufficiale.

Come si gioca al Million Day

Per partecipare al Million Day è necessario selezionare 5 numeri

compresi tra 1 e 55. Il costo della giocata è di 1 euro.

Indovinando tutti e cinque i numeri si vince il premio massimo di

1 milione di euro.

Sono previste vincite anche con 2, 3 o 4 numeri indovinati.

Dove controllare le estrazioni ufficiali

I risultati ufficiali del Million Day sono disponibili presso i rivenditori

autorizzati e sui portali di riferimento del gioco legale. Su ZON

aggiorniamo quotidianamente i numeri vincenti dell’estrazione.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

Le probabilità di vincita sono disponibili sui siti ufficiali dei concessionari.