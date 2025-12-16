Salerno ospita un evento di rilevanza nazionale sul Terzo Settore e Politiche Giovanili

Giovedì 18 dicembre: apertura con il Viceministro Maria Teresa Bellucci

Salerno, 16 dicembre 2025 – La città di Salerno si prepara ad ospitare un evento di rilevanza

nazionale che mira a ridisegnare il rapporto tra istituzioni e nuove generazioni. Il Grand Hotel Salerno

ospiterà dal 18 al 20 dicembre 2025, il Meeting di presentazione del Progetto Nazionale

“Co-programmare con i giovani”, un’iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

per l’annualità 2024 (ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n.117/2017).

L’ente di terzo settore Moby Dick APS ha contribuito a questo progetto in qualità di capofila nazionale,

con l’obiettivo dichiarato di coinvolgere operatori e giovani in un percorso di cooperazione attiva

e co-programmazione delle politiche giovanili.

Programma del 18 dicembre 2025

L’inizio dei lavori del Meeting è previsto per il pomeriggio di giovedì, 18 dicembre 2025, alle ore 15:00,

presso il Grand Hotel Salerno. Dopo i saluti istituzionali, interverrà il Viceministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali, On. Maria Teresa Bellucci, che dialogherà con la Giornalista di Adnkronos Fabio Palucci

sulle aspettative delle nuove generazioni e sulle azioni messe in campo per rendere i giovani protagonisti

attivi nella costruzione del futuro.

Alcuni degli interventi previsti

Alle ore 16:00, corso del saluto tematico “Co-programmare, strumento collaborativo tra P.A. e Terzo Settore” con l’intervento di Andrea Alexandra Stan, responsabile Europe Direct Cesena, e Paola de Roberto, Assessore alle Politiche giovanili della città di Salerno.

Alle ore 17:30, conferenza “Politiche Giovanili, divergenze regionali e futuro nazionale”, con la partecipazione di Giuseppe Iorio, Direttore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro.

Programma del 19 dicembre 2025

La giornata di venerdì 19 dicembre sarà dedicata alla dimensione europea della partecipazione giovanile.

Alle ore 12:00, nella Sala Tufari del Grand Hotel Salerno, si terrà l’incontro “I giovani nell’Europa di domani”.

Interverranno rappresentanti istituzionali, operatori della comunicazione e giovani protagonisti di progetti UE.

Programma del 20 dicembre 2025

Sabato 20 dicembre, giornata conclusiva con il tema “Beni confiscati, quale futuro per gli ETS”.

Un dibattito a cura del Prefetto Maria Rosaria Lagana, Direttore dell’ANBSC, sul ruolo delle associazioni

nel recupero e valorizzazione dei beni confiscati.

Partner e Accrediti

L’evento è promosso da diverse associazioni e istituzioni locali e nazionali. È possibile ottenere l’accredito

per partecipare al Meeting dal sito ufficiale del progetto. Gli accrediti sono obbligatori per i partecipanti

alle attività.

