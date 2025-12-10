Visite annullate all’insaputa dei pazienti al “Ruggi” di Salerno

di Pasquale Corvino

Si allunga la lista degli episodi di visite annullate senza preavviso e di prenotazioni rinviate di oltre un anno in Campania. Una criticità che coinvolge anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno e che sta creando un caso istituzionale e politico.

Secondo quanto segnalato, un paziente che aveva richiesto una visita dermatologica lo scorso settembre aveva ottenuto come prima data utile il mese di ottobre. Tuttavia, sul foglio di prenotazione regionale risulterebbe una presunta “rinuncia” da parte dell’assistito, con conseguente slittamento automatico dell’appuntamento al maggio 2026. Un dettaglio non secondario: il paziente non ha mai rinunciato alla visita.

A denunciare pubblicamente il caso è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che punta il dito contro le disfunzioni del sistema di prenotazione regionale e il quadro critico delle liste d’attesa.

«Siamo di fronte a un meccanismo che umilia i cittadini» – commenta Polichetti –. «Non è possibile che visite prenotate correttamente vengano annullate senza che il paziente ne sappia nulla. È un modo inaccettabile di gestire la sanità pubblica».

Il dirigente evidenzia come si tratti di un fenomeno tutt’altro che isolato: «Le liste d’attesa in Campania sono vergognose. I cittadini devono rincorrere prestazioni che dovrebbero essere garantite, mentre il sistema crea ostacoli invece di rimuoverli».

Polichetti annuncia inoltre iniziative politiche e istituzionali: «Porteremo questa vicenda in Parlamento. La sanità non può restare ostaggio di disservizi e disfunzioni: servono trasparenza, efficienza e rispetto per i pazienti».

In allegato:

Foto di Mario Polichetti, responsabile nazionale per la Sanità dell’Udc.

Per informazioni: Mario Polichetti – 335 653 7585