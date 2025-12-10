Un Presepe di Solidarietà: tradizione, musica e impegno sociale
Una rappresentazione moderna della Natività, con un forte messaggio di solidarietà. Direzione artistica del M° Biagio Capacchione
Un evento unico che reinterpreta la magia della Natività con uno sguardo contemporaneo e un cuore dedicato all’aiuto verso gli altri. “Un Presepe di Solidarietà” non è una semplice rappresentazione: è un’esperienza immersiva che fonde tradizione, musica e impegno sociale, portando sul palco un messaggio natalizio potente e attuale.
La serata offrirà:
- Le melodie natalizie più emozionanti, insieme a brani scelti per accompagnare il racconto e amplificarne l’atmosfera;
- Un’interpretazione coinvolgente e innovativa della storia del Natale, capace di emozionare e sorprendere il pubblico;
- Un forte messaggio di solidarietà: l’intero evento è dedicato a sostenere un progetto benefico, trasformando l’arte in un gesto concreto di aiuto.
La direzione artistica è affidata al M° Biagio Capacchione, che guida l’iniziativa con sensibilità, visione e un linguaggio espressivo capace di unire generazioni e sensibilità diverse.
“Un Presepe di Solidarietà” rappresenta un’occasione speciale per vivere il Natale in modo autentico, riscoprendo la sua dimensione più profonda: quella della condivisione, dell’umanità e dell’ascolto.
Per iniziative e contenuti culturali:
Ministero della Cultura – Eventi e territorio
