Un Presepe di Solidarietà: tradizione, musica e impegno sociale

di Pasquale Corvino

Un evento unico che reinterpreta la magia della Natività con uno sguardo contemporaneo e un cuore dedicato all’aiuto verso gli altri. “Un Presepe di Solidarietà” non è una semplice rappresentazione: è un’esperienza immersiva che fonde tradizione, musica e impegno sociale, portando sul palco un messaggio natalizio potente e attuale.

La serata offrirà:

Le melodie natalizie più emozionanti, insieme a brani scelti per accompagnare il racconto e amplificarne l'atmosfera;

Un'interpretazione coinvolgente e innovativa della storia del Natale, capace di emozionare e sorprendere il pubblico;

Un forte messaggio di solidarietà: l'intero evento è dedicato a sostenere un progetto benefico, trasformando l'arte in un gesto concreto di aiuto.

La direzione artistica è affidata al M° Biagio Capacchione, che guida l’iniziativa con sensibilità, visione e un linguaggio espressivo capace di unire generazioni e sensibilità diverse.

“Un Presepe di Solidarietà” rappresenta un’occasione speciale per vivere il Natale in modo autentico, riscoprendo la sua dimensione più profonda: quella della condivisione, dell’umanità e dell’ascolto.

Per iniziative e contenuti culturali:

Ministero della Cultura – Eventi e territorio