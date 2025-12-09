È uscito ufficialmente “Turmient”, il nuovo singolo di Grisù 

di Redazione ZON

È uscito ufficialmente ieri, lunedì 8 dicembre, “Turmient”, il nuovo singolo di Grisù, nome d’arte di Piervito De Rosa. Ed è un’uscita significativa, che anticipa il suo sesto album e apre le celebrazioni per i 30 anni di carriera del cantautore e compositore picentino. Le melodie del Mediterraneo che si fondono con le vibrazioni del reggae made in Jamaica.

Il brano, arricchito dalla performance al sax di Gerry Popolo, parla d’amore, “quello viscerale e che ti scalda il cuore”, come ama ricordare lo stesso Grisù, e nasce dalla voglia di trattare alcuni temi della vita quotidiana con occhio attento e sensibile ma senza rinunciare all’ironia e alla leggerezza che sono da sempre i suoi marchi di fabbrica.

Il video, girato in orizzontale per strizzare l’occhio alle nuove generazioni, porta la firma di Giuseppe Adinolfi. All’aiuto regia Allegra De Rosa, figlia diciassettenne del cantautore originario di Pontecagnano Faiano, guest star la performer ed esperta di danze tradizionali Raffaella Coppola.

Un gusto melodico, un incontro tra le fondamenta musicali che hanno da sempre contraddistinto la formazione e la produzione artistica di Grisù, “Turmient” è stato prodotto e distribuito da La Pecora Nera, etichetta discografica salernitana, che sta già organizzando un grande evento in primavera per il concerto dei suoi trent’anni di carriera. Saranno presenti numerosi artisti e performer che il cantautore ha incontrato nel corso del suo viaggio tra note, suoni e balli.

“Questo singolo rappresenta per me un momento particolare, perché è il primo passo verso il trentennale della mia carriera. Mi è piaciuto molto giocare su questo incontro sperimentale tra melodie più vicine alle nostre origini e le radici del reggae – afferma Grisù -, non vedo l’ora di poterlo portare in giro live e di salire sul palco per un compleanno davvero speciale. Sarà fantastico ritrovare tanti amici prima che colleghi per celebrare nel migliore dei modi un viaggio così lungo e che ancora oggi mi emoziona”.