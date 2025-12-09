I giochi tv sono tornati (e non sono più come te li ricordi)

di Redazione ZON

In passato alcune trasmissioni televisive basate sui giochi di fortuna e di abilità, hanno riscosso enorme successo, tant’è che spesso basta l’espressione “giochi tv” per farle tornare alla mente. Esempi classici sono i quiz e i lettori più anziani ricorderanno, per esempio, trasmissioni come Lascia o Raddoppia o Rischiatutto.

Per non parlare della Ruota della Fortuna, trasmessa in diverse versioni a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso fino a oggi, su reti televisive a diffusione nazionale e su tv locali. Tra i conduttori più celebri si ricordano in particolare Mike Bongiorno ed Enrico Papi. Altri giochi tv popolari sono Lucky 7 e WheelBet.

Dopo anni di grandissimo successo, con il passare del tempo, il pubblico ha gradualmente spostato l’attenzione verso programmi diversi.

Oggi però i giochi tv sono tornati, in un formato diverso, grazie a piattaforme digitali di gioco e possono essere vissuti ricorrendo a un personal computer o a uno smartphone.

Ne rappresentano un esempio gli 1 Bet Giochi TV live, un’offerta moderna che unisce la nostalgia per il passato e l’innovazione contemporanea.

Giochi tv su piattaforme digitali: perché sono diversi?

I giochi tv del passato sono stati una grande trovata, che ha appassionato spettatori di ogni età. Tuttavia, l’avvento di Internet e della digitalizzazione hanno cambiato molte cose. Di fatto, quello che oggi rende i giochi tv digitali diversi da quelli “analogici” del piccolo schermo è la grande attenzione agli effetti spettacolari: ruote animate in 3D, luci e suoni, effetti grafici particolarmente coinvolgenti e avvincenti, per non parlare della possibilità di interagire con un click e partecipare al gioco.

In sostanza, le piattaforme digitali consentono di vivere in prima persona l’esperienza di un game show comodamente dal divano di casa. Non si è più semplici spettatori.

Dalla tv allo streaming interattivo

La diffusione di Internet e la crescente digitalizzazione hanno avuto un impatto notevolissimo sull’intrattenimento (basti pensare a piattaforme come Netflix, Prime, Apple TV o Disney plus, solo per citarne alcune).

Anche per quanto riguarda i giochi c’è stata una vera e propria rivoluzione. Quelli che un tempo potevano essere visti soltanto in televisione, come il già citato e classico “La Ruota della Fortuna” (Wheel of Fortune), sono oggi reinterpretati in versione digitale e sono numerose le piattaforme di casinò live che propongono versioni moderne di giochi tv che in alcuni casi hanno fatto la storia del piccolo schermo.

Le varianti moderne

Le varianti moderne si rifanno al passato, ma ovviamente non sono mere riproposizioni dei vecchi giochi tv. Il successo sulle nuove piattaforme, infatti, è determinato dai cambiamenti che hanno reso i game show attrattivi per il pubblico di oggi. I giochi sono infatti più dinamici e visivamente spettacolari e, soprattutto, danno la possibilità di interagire, di diventare “concorrenti”.

Un altro motivo del successo dei giochi tv proposti dalle piattaforme digitali è legato al fatto che di essi si può usufruire in qualsiasi momento della giornata. In passato, per poter guardare lo show si era legati a giorni e a orari prestabiliti. Le piattaforme digitali, invece, sono disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e si può giocare da soli, in coppia o con un gruppo d’amici. Per di più si ha la possibilità di scegliere tra numerose proposte.

I game show digitali, di fatto, rispondono alle esigenze di un pubblico che, con il trascorrere del tempo, è decisamente cambiato e ha esigenze molto diverse da quelle del passato.