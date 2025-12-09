Pronto soccorso Agropoli: la posizione del Nursind Salerno

di Pasquale Corvino

Salerno, 9 dicembre 2025 – La pubblicazione della bozza del nuovo Atto aziendale dell’ASL Salerno ha acceso un confronto immediato, trasformandosi in un tema caldo per la sanità provinciale. Il Nursind Salerno ha espresso fin da subito una serie di rilievi che toccano l’organizzazione ospedaliera e territoriale, concentrandosi in particolare sulla situazione del presidio di Agropoli.

«Siamo stati chiamati a valutare un testo molto articolato senza alcuna evidenziazione delle modifiche. Un metodo che non favorisce trasparenza e collaborazione», dichiara il segretario generale Biagio Tomasco. Il sindacato segnala inoltre l’assenza delle sigle sindacali all’incontro pubblico svoltosi ad Agropoli, definendola «un’occasione mancata in un momento decisivo per il futuro del presidio».

Una provincia spaccata e servizi insufficienti: la denuncia del sindacato

Per il Nursind, la bozza dell’Atto aziendale evidenzia una provincia “a due velocità”: territori difficili da raggiungere, popolazione anziana in forte crescita nelle aree interne e un’offerta ospedaliera ritenuta non adeguata ai bisogni reali. Una situazione che, secondo il sindacato, richiede scelte più nette e strategie organizzative coerenti con la realtà demografica ed epidemiologica.

Agropoli al centro del dibattito: “Una zona disagiata senza pronto soccorso non è una soluzione”

Il nodo principale riguarda il futuro del presidio di Agropoli. La classificazione come “zona disagiata” senza un pronto soccorso attivo 24 ore su 24 viene giudicata una promessa mancata. «La comunità non ha bisogno di un punto di primo intervento mascherato – afferma il delegato Giovanni Aspromonte – ma di un presidio d’emergenza vero, specialmente in un’area che d’estate vede raddoppiare la popolazione».

Sulla stessa linea il delegato Vincenzo Berna, che sottolinea la necessità di personale specializzato: «Attivare un pronto soccorso senza garantire anestesisti, cardiologi, ortopedici e chirurghi significa creare una struttura vulnerabile. Servono concorsi dedicati e una dotazione organica adeguata, non soluzioni tampone».

Diabetologia, nutrizione clinica e personale: altri nodi irrisolti

Il Nursind solleva perplessità anche sulla redistribuzione dei servizi diabetologici, soprattutto in aree caratterizzate da una popolazione anziana crescente. Criticità emergono inoltre nel riassetto dei servizi di nutrizione clinica e nella gestione del personale coinvolto, per la quale il sindacato chiede criteri trasparenti, percorsi professionali definiti e regole certe.

“Agropoli compare e scompare dal documento”: il caso dei posti letto e dell’eliambulanza

Il segretario amministrativo Adriano Cirillo segnala ulteriori incongruenze: «Nel documento il presidio di Agropoli appare e scompare dalla rete dell’emergenza a seconda delle pagine. Manca chiarezza sul numero dei posti letto e non si fa riferimento al ruolo dell’eliambulanza. Il territorio ha diritto a indicazioni chiare e programmabili».

Purtuttavia, il sindacato riconosce alcuni aspetti positivi del nuovo Atto, tra cui l’attenzione ai servizi per minori e fasce fragili e il potenziamento della rete trapianti. «Ma senza una visione complessiva e investimenti reali – conclude il Nursind – ogni progresso rischia di restare isolato».

Il confronto con l’Azienda sanitaria, assicurano, «andrà avanti fino a ottenere risposte certe e un piano di intervento verificabile».

