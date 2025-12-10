Furti a Nocera Superiore: “Subito illuminazione nelle zone buie”

di Pasquale Corvino

Nocera Superiore, 9 dicembre 2025 – Cresce la preoccupazione per i furti a Nocera Superiore, con diversi episodi segnalati nelle ultime settimane in abitazioni private. A finire nel mirino sono in particolare le aree poco illuminate, che secondo i consiglieri comunali firmatari della nota stanno diventando terreno fertile per chi agisce approfittando dell’oscurità.

«Dove c’è buio, cresce l’illegalità» – sottolineano i consiglieri –. «Lasciare intere zone senza adeguata illuminazione pubblica significa facilitare l’azione dei delinquenti e rendere più complesso il lavoro delle Forze dell’Ordine, alle quali va comunque il nostro pieno ringraziamento per lo sforzo che stanno sostenendo sul territorio».

Villetta di Viale Europa e altre aree al buio: la richiesta di intervento immediato

Nel documento viene richiamata in particolare l’attenzione sull’area della villetta di Viale Europa, indicata come uno dei punti più critici. Secondo i firmatari, la mancanza o la forte riduzione dell’illuminazione pubblica in alcune zone della città espone maggiormente i residenti al rischio di furti e incursioni nelle abitazioni.

«La superficialità non è mai ammessa, soprattutto in un momento come questo» – proseguono –. «Non servono ronde improvvisate o allarmismi. Servono invece buon senso, responsabilità e un’azione immediata da parte dell’Amministrazione comunale e di chi ha deleghe specifiche in materia di illuminazione».

“Le istituzioni facciano la loro parte”: appello al Sindaco

Il fronte dell’opposizione riconosce il lavoro delle Forze dell’Ordine – in particolare dei Carabinieri della Stazione locale e dei militari del reparto di Nocera Inferiore – che hanno intensificato controlli e servizi di pattugliamento. Allo stesso tempo, viene chiesto con forza che anche le istituzioni facciano la loro parte.

«È necessario che il Sindaco prenda atto delle zone d’ombra nella gestione della città e intervenga, tramite gli uffici preposti, per il ripristino dell’illuminazione pubblica nei punti in cui oggi è assente o ridotta» – si legge nella nota –. «Solo così si può restituire una reale percezione di sicurezza ai cittadini e contrastare i furti a Nocera Superiore».

Illuminazione pubblica come deterrente contro i furti

I consiglieri ricordano come una città ben illuminata sia uno dei deterrenti più efficaci contro i furti nelle abitazioni, fenomeno che in questo periodo sta interessando non solo Nocera Superiore ma anche altri Comuni dell’Agro e del comprensorio limitrofo.

«Una rete di illuminazione funzionante non elimina il problema – spiegano – ma contribuisce a ridurre le opportunità per chi intende violare il luogo più intimo delle famiglie: la propria casa. Per questo chiediamo che non vi siano più angoli bui, a partire dalla villetta di Viale Europa e da tutte le aree segnalate dai cittadini».

Per ulteriori informazioni sulle linee generali di prevenzione dei reati predatori è possibile consultare anche le campagne di sensibilizzazione del Ministero dell’Interno:

www.interno.gov.it

I consiglieri comunali

Carmine Amato – Enrico Bisogno – Annalisa Carleo – Giovanni Iannone – Maurizio Lamberti – Teo Galante Oliva