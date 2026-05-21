Pellezzano, al via “Vedere bene, crescere meglio” nelle scuole dell’infanzia

di Marisa Fava

Un progetto dedicato alla salute visiva dei più piccoli prenderà il via nelle scuole dell’infanzia del Comune di Pellezzano. L’iniziativa punta sulla prevenzione e sull’individuazione precoce di eventuali difficoltà visive nei bambini.

Venerdì 22 maggio partirà il progetto “Vedere bene, crescere meglio”, promosso dal Rotary Salerno Nord dei Due Principati con il patrocinio del Comune di Pellezzano. L’iniziativa interesserà le scuole dell’infanzia del territorio comunale e coinvolgerà in particolare i bambini di 5 anni.

L’obiettivo del progetto è sensibilizzare famiglie e comunità scolastica sull’importanza della prevenzione visiva in età infantile, favorendo controlli e percorsi di attenzione dedicati ai più piccoli.

L’Amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa, ringraziando l’assessore all’Istruzione Lella Landi e il consigliere comunale con delega alla Sanità Maurizio Barbarulo, socio del Rotary, per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto.

“Iniziative come questa – ha dichiarato Barbarulo – hanno un valore non solo sanitario e preventivo, ma anche educativo e sociale. Intervenire tra i 3 e i 5 anni significa offrire ai bambini un’opportunità importante per crescere meglio, individuando tempestivamente eventuali difficoltà e promuovendo una cultura della salute condivisa con le famiglie”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio, con particolare attenzione al benessere e alla crescita delle nuove generazioni.