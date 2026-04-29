29 Aprile 2026 - 11:38

Nuoto Camp Estate 2026: a Baronissi il campus estivo per bambini dai 5 ai 12 anni

Dal 9 giugno al 31 luglio corsi di nuoto, attività ricreative e laboratori alla Piscina Millennium

Con l’arrivo dell’estate torna a Baronissi il Nuoto Camp Estate 2026, il campus estivo dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, organizzato presso la Piscina Millennium.

Il camp si svolgerà dal lunedì al venerdì, dal 9 giugno al 31 luglio, con formula part-time dalle ore 8:30 alle 13:30, offrendo alle famiglie un’opportunità educativa e ricreativa durante il periodo estivo.

Nuoto, gioco e socialità

Il programma prevede un corso di nuoto intensivo affiancato da numerose attività pensate per favorire la crescita e la socializzazione dei più piccoli.

Tra le proposte del campus:

  • Attività ricreative e di gruppo
  • Laboratori di arti grafiche e manipolative
  • Animazione e giochi all’aria aperta
  • Balneazione con perfezionamento delle tecniche di nuoto

Un’estate tra sport e divertimento

Il Nuoto Camp rappresenta un’occasione ideale per coniugare sport, divertimento e apprendimento, in un ambiente sicuro e stimolante, guidato da personale qualificato.

L’iniziativa si rivolge a tutte le famiglie del territorio di Baronissi e della Valle dell’Irno, offrendo un servizio utile e completo per il periodo estivo.