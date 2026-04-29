Pastena, torna la “banda dell’Audi”: secondo colpo alla gioielleria di via Posidonia

di Marisa Fava

Torna a colpire la cosiddetta “banda dell’Audi”, già nota alle cronache locali. Questa volta nel mirino dei malviventi è finita nuovamente una gioielleria di via Posidonia, nel quartiere Pastena, a Salerno.

Si tratta del secondo episodio ai danni della stessa attività commerciale, già colpita nei mesi scorsi, segno di una strategia mirata e reiterata.

Il colpo nella notte

Il furto è avvenuto nella notte, intorno alle ore 3. Secondo le prime ricostruzioni, almeno quattro persone con il volto travisato sarebbero arrivate sul posto a bordo di un’Audi bianca di grossa cilindrata, veicolo che ha dato il nome alla banda.

Con una tecnica ormai consolidata, i ladri sono riusciti a forzare l’ingresso in pochi istanti, penetrando all’interno del locale e agendo con estrema rapidità.

Vetrine svuotate e fuga

Una volta dentro, i malviventi hanno svuotato le vetrine impossessandosi dei preziosi esposti, per poi darsi alla fuga prima dell’arrivo delle pattuglie.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma si preannuncia ingente.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salerno, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti lungo via Posidonia e nelle possibili vie di fuga, tra tangenziale e autostrada.

L’episodio riaccende l’allarme sicurezza nella zona orientale della città, già teatro di episodi simili nelle ultime settimane.