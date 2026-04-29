Stravecchio Branca e Stravecchio XO: due espressioni di una stessa eredità

di Redazione ZON

Nell’arte della distillazione esiste un elemento che più di ogni altro definisce identità e carattere: il tempo. Non è solo una misura, ma una presenza viva, un principio attivo che accompagna ogni fase del processo, trasformando lentamente la materia in esperienza. Stravecchio Branca e Stravecchio XO nascono da questa visione condivisa, incarnando due espressioni di una stessa eredità fatta di pazienza, equilibrio e ricerca dell’eccellenza.

Alla base di entrambi i distillati vi è un’ ottima selezione dei vini, la pietra miliare su cui costruire una straordinaria personalità secondo una tradizione consolidata nelle storiche cantine di Fratelli Branca Distillerie. È qui che il tempo inizia il suo lavoro più profondo: tra botti di legno di differente origine, il distillato riposa e si affina, sviluppando progressivamente intensità, complessità e armonia. Il legno diventa interlocutore silenzioso, capace di arrotondare le note più decise e di arricchire il profilo con una sinfonia di note calde e avvolgenti. È nel cuore della cantina che si trova la Botte Madre, una delle più imponenti d’Europa, che porta in grembo il primo brandy della distilleria: una tradizione all’insegna della continuità.

Ed è in questo silenzio, in una città sotterranea fatta di cunicoli, di grandi botti di legno e di distillatori che il tempo si ferma e avviene la magia di Stravecchio Branca, il brandy di casa Branca che sa cosa vuol dire prendersi tutto il tempo necessario per assaporare il piacere di ogni piccola, sorprendente sfumatura.

Stravecchio Branca si distingue per la sua grandissima brillantezza su una base ambrata molto calda. Al naso si percepisce una delicata dolcezza con richiami di miele, sentori di fiori freschi, piccoli frutti sotto spirito, accompagnati da fragranze di scorze d’arancia. Al palato, la nota alcolica è integrata perfettamente nel liquido con piacevoli note astringenti di legni tostati.

Stravecchio XO rappresenta invece l’espressione più pregiata di questa filosofia. Il suo invecchiamento prolungato consente al tempo di agire con maggiore profondità, cesellando ogni sfumatura aromatica e portando il distillato verso una complessità superiore. Il risultato è un brandy straordinariamente ricco, in cui le note di legni pregiati, spezie dolci e richiami mielati si fondono in un bouquet ampio e affascinante. Al palato, l’esperienza è ancora più avvolgente, con un finale lungo e persistente che lascia emergere tutta la ricchezza del suo percorso evolutivo.

Ciò che unisce queste due espressioni è la capacità di raccontare il tempo in modo autentico. Ogni goccia racchiude anni di cura, attenzione e dedizione, trasformando la materia prima in un distillato capace di emozionare e sorprendere. Stravecchio Branca e Stravecchio XO non sono semplicemente due brandy con intensità diversa, ma due interpretazioni complementari di una stessa visione: quella in cui il tempo diventa valore, misura e firma distintiva.

Degustarli significa concedersi una pausa, riscoprire il piacere dell’attesa e lasciarsi guidare da un’esperienza sensoriale che si svela lentamente. Perché è proprio nel tempo, e nella sua capacità di trasformare ogni dettaglio in armonia, che prende forma l’essenza più autentica di Stravecchio Branca.