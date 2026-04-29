Arena degli Etruschi 2026: a Salerno tre giorni di musica gratuita
Dal 7 al 9 maggio a Matierno, presentazione ufficiale il 30 aprile al Centro Polifunzionale
Sarà presentata giovedì 30 aprile 2026 alle ore 10.30, presso il Centro Polifunzionale Aggregativo di Matierno, la nuova edizione de l’Arena degli Etruschi, la rassegna musicale che animerà la città di Salerno.
L’evento si svolgerà dal 7 al 9 maggio 2026 negli spazi esterni del centro di via degli Etruschi (ex scuola elementare), con ingresso gratuito e un programma dedicato alla scena musicale campana tra tradizione e innovazione.
Musica e protagonisti
Ad organizzare la manifestazione è Musikattiva APS, con il patrocinio di Scabec, della Regione Campania e del Comune di Salerno.
Tra gli artisti annunciati figurano Espedito De Marino, storico chitarrista e collaboratore di Roberto Murolo, Marta De Marino, giovane interprete con esperienze anche in ambito RAI, Gnut, tra i principali esponenti del cantautorato partenopeo contemporaneo, e Francesco Di Bella, noto anche come frontman dei 24 Grana.
La conferenza stampa
I dettagli del programma saranno illustrati nel corso della conferenza stampa del 30 aprile, presso il Centro Polifunzionale Aggregativo Matierno, in via degli Etruschi 85/87.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per valorizzare la musica dal vivo e promuovere il territorio, offrendo al pubblico un’esperienza culturale accessibile e di qualità.