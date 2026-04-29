29 Aprile 2026 - 11:28
Cinema a Pellezzano: programmazione dal 30 aprile al 3 maggio
In sala “Michael” e “Il Diavolo veste Prada 2”: prezzi ridotti, offerte famiglia e parcheggio gratuito
Nuova programmazione cinematografica a Pellezzano, a pochi chilometri da Salerno, con una proposta pensata per tutte le età e arricchita da offerte dedicate a famiglie e studenti.
I film in programma
Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 saranno proiettati:
- Ore 17:00 – Michael
- Ore 19:15 – Il Diavolo veste Prada 2
- Ore 21:30 – Il Diavolo veste Prada 2
Prezzi e promozioni
Il costo del biglietto è di 7 euro, con riduzione a 5 euro per under 14 e studenti universitari.
Disponibili anche diverse formule vantaggio:
- Carnet da 10 ingressi a 55 euro, utilizzabile da tutta la famiglia (genitori e figli)
- Promo nonno + nipote + popcorn a 12 euro
- Possibilità di acquistare i biglietti con Carta Docenti
Servizi
Tra i servizi offerti, anche il parcheggio gratuito, per rendere l’esperienza ancora più comoda e accessibile.
Un’occasione ideale per trascorrere qualche ora di svago tra cinema e relax, a soli 3 km da Salerno.
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