29 Aprile 2026 - 11:28

Cinema a Pellezzano: programmazione dal 30 aprile al 3 maggio

In sala “Michael” e “Il Diavolo veste Prada 2”: prezzi ridotti, offerte famiglia e parcheggio gratuito

Nuova programmazione cinematografica a Pellezzano, a pochi chilometri da Salerno, con una proposta pensata per tutte le età e arricchita da offerte dedicate a famiglie e studenti.

I film in programma

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 saranno proiettati:

  • Ore 17:00 – Michael
  • Ore 19:15 – Il Diavolo veste Prada 2
  • Ore 21:30 – Il Diavolo veste Prada 2

Prezzi e promozioni

Il costo del biglietto è di 7 euro, con riduzione a 5 euro per under 14 e studenti universitari.

Disponibili anche diverse formule vantaggio:

  • Carnet da 10 ingressi a 55 euro, utilizzabile da tutta la famiglia (genitori e figli)
  • Promo nonno + nipote + popcorn a 12 euro
  • Possibilità di acquistare i biglietti con Carta Docenti

Servizi

Tra i servizi offerti, anche il parcheggio gratuito, per rendere l’esperienza ancora più comoda e accessibile.

Un’occasione ideale per trascorrere qualche ora di svago tra cinema e relax, a soli 3 km da Salerno.