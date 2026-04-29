Nasce MareLuna: a Salerno una nuova comunità di accoglienza per mamme e bambini

di Marisa Fava

È stata inaugurata questa mattina MareLuna, la nuova comunità di accoglienza dedicata a gestanti, madri e bambini, un progetto di grande valore umano e sociale promosso dalla Cooperativa Sociale Strada Facendo.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di attenzione al sociale e alla tutela delle fragilità, realizzato in sinergia con i servizi del Consorzio Sociale Valle dell’Irno, da sempre impegnato nel supporto alle famiglie e alle persone più vulnerabili del territorio.

Un luogo di accoglienza e rinascita

MareLuna nasce come uno spazio sicuro e protetto, pensato per offrire ascolto, sostegno e nuove opportunità a mamme e bambini che vivono situazioni di difficoltà. Un presidio sociale che punta a favorire percorsi di autonomia, inclusione e rinascita.

La struttura rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della rete territoriale dei servizi sociali, mettendo al centro la dignità della persona e il valore della comunità.

L’impegno del territorio

Dall’Amministrazione Comunale è arrivato un messaggio di apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di progetti capaci di generare solidarietà concreta e supporto reale per chi vive condizioni di fragilità.

Un augurio particolare è stato rivolto alla Cooperativa Strada Facendo e a tutti gli operatori coinvolti, affinché MareLuna possa diventare una vera casa di accoglienza e speranza per l’intera comunità.

“Buon cammino a MareLuna – è il messaggio – con l’auspicio che questa realtà possa affermarsi come un punto di riferimento stabile di umanità e solidarietà”.