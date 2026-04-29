MiniOlimpiadi 2026 a Nocera Superiore: conto alla rovescia per l’evento sportivo

di Marisa Fava

A Nocera Superiore maggio fa rima con MiniOlimpiadi. È ormai agli sgoccioli il countdown per l’edizione 2026 del grande evento sportivo promosso dall’Istituto Comprensivo Nuceria, diventato negli anni un appuntamento fisso della primavera nella città del Battistero.

Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione rappresenta il naturale sviluppo di un percorso avviato nel 2016 e continua a crescere coinvolgendo sempre più realtà del territorio. Anche quest’anno saranno infatti oltre 20 associazioni sportive ed enti di promozione a collaborare alla realizzazione dell’evento.

MiniOlimpiadi 2026: numeri e discipline

Saranno centinaia i piccoli atleti impegnati nelle competizioni, che si cimenteranno in 18 discipline sportive, articolate in 26 specialità, oltre a 3 attività dimostrative.

Le gare si svolgeranno all’insegna del fair play, valore centrale dell’iniziativa, con l’assegnazione del “Premio Giusy Stanzione” agli alunni che si distingueranno per correttezza e spirito sportivo.

15 campi di gara tra quattro città

Saranno 15 i campi di gara coinvolti, distribuiti tra Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Cava de’ Tirreni e Mercato San Severino, a testimonianza del forte radicamento territoriale dell’evento.

Gli studenti gareggeranno difendendo i colori dei rispettivi plessi scolastici: i Verdi della “Settembrini”, i Bianchi della “Iqbal Masih” e i Rossi della “Suor Maria Consiglio Addatis”, detentori del titolo 2025.

Novità dell’edizione 2026 è l’introduzione dei Gialli, rappresentativi della scuola secondaria di primo grado, che parteciperanno alle gare della Coppa dell’Amicizia.

Conferenza stampa di presentazione

I dettagli ufficiali dell’iniziativa saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma lunedì 4 maggio alle ore 10.30 presso l’Aula Magna del plesso “Luigi Settembrini”, in via San Clemente a Nocera Superiore.

Le MiniOlimpiadi si confermano così un’esperienza educativa e sportiva capace di unire competizione, inclusione e crescita, mettendo al centro i valori dello sport e della comunità.